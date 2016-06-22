​Остановить распространение

Мишель Сидибе дал высокую оценку мерам, принимаемым Правительством Казахстана по борьбе с ВИЧ/;СПИДом, отметил большую вовлеченность государственных органов, неправительственных структур и медицинских организаций в деятельность по борьбе с распространением смертельного вируса.

– Могу отметить, что вопросы противодействия распространению ВИЧ поднимаются в Казахстане на уровне Премьер-Министра, председателя Сената, министра здравоохранения и социального развития, – добавил заместитель Генерального секретаря ООН. – Все это дает возможность говорить о лидерстве Казахстана в вопросе предотвращения эпидемии СПИДа, о казахстанской модели успеха в этой сфере деятельности.

Он также напомнил, что офис секретариата ЮНЭЙДС в Казахстане в нынешнем году отмечает свое 20-летие. Помимо праздничных мероприятий в юбилейный год офис начал масштабную программу расширения. Благодаря хорошим статистическим показателям Казахстан был выбран в качестве базы для субрегионального офиса всех стран Центральной Азии по борьбе с распространением ВИЧ/;СПИДа. Офис в Алматы будет модернизирован до уровня центральноазиатского ресурсного центра с целью координации мероприятий по диагностике, профилактике, лечению и мониторингу ВИЧ-инфекции.

– Я верю, что Казахстан станет первой страной в регионе, которая заявит об остановке эпидемии ВИЧ, – заявил Мишель Сидибе. – Для этого есть все необходимые политические и экономические условия, есть очень грамотное руководство. И еще я буду счастлив вернуться в Казахстан и объявить, что в этой стране нет больше ни одного случая передачи ВИЧ от матери новорожденному.

Говоря о проблемных вопросах, Мишель Сидибе выделил высокую стоимость препаратов для антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированных. По его информации, на лечение одного пациента в год на одни только препараты требуется около 3 тыс. долларов.

Однако глава странового офиса ЮНЭЙДС в РК Александр Голиусов сообщил, что Правительством Казахстана приняты меры по удешевлению лечения, и, по последним данным, стоимость антиретровирусного курса для одного больного уже снижена в 2 раза.

– Надеемся, что стоимость препаратов будет еще снижена. Правительство продолжает работу в этом направлении. Благодаря этому не только те, у кого есть медицинские показания, а все ВИЧ-инфицированные смогут получать антиретровирусную терапию. Это сейчас – главная задача, – констатировал Александр Голиусов. – После лечения концентрация вируса в крови инфицированного снижается настолько, что это исключает возможность передачи заболевания здоровому человеку. В этом суть современного подхода testtreat – выявить и пролечить, который позволит остановить распространение вируса.

Он напомнил, что ЮНЭЙДС на Генеральной Ассамблее ООН была поставлена задача остановить СПИД к 2030 году в мире.

По оценкам ЮНЭЙДС, в Казахстане около 24 тыс. человек инфицированы ВИЧ. Из них 7 тыс. по медицинским показаниям получают антиретровирус­ную терапию за счет государства.