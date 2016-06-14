Остановить ввоз контрафактных мобильных телефонов намерено МВД Казахстана
Ксения Воронина
Как решается проблема с кражами мобильных телефонов в Казахстане, рассказал в ходе отчетной встречи с населением министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, передает Kazpravda.kz.
"Из всех преступлений, которые совершаются у нас в стране, 63–65% – это кражи. Вот из всех краж, которые совершаются, 25%, а в некоторых регионах и 28% – это кражи сотовых телефонов. Кражи совершаются во всех местах: школах, вузах, кинотеатрах, то есть везде. Поэтому для нас проблемой стали вот эти сотовые телефоны", – привел статистику глава МВД.
По его словам, механизм борьбы с кражами прост, но он не работает, потому что в Казахстане многие используют контрафактные сотовые телефоны, имеющие одинаковые IMEI.
"Во многих странах приняли такие меры: сотовый телефон после похищения превращается в простую железку или пластмасску. Его невозможно нигде использовать. Поэтому сотовые телефоны, например, в Соединенных Штатах вообще никто не ворует. Их когда находят, просто возвращают владельцу и все. И так во многих странах. Почему мы так не можем? Потому что у нас за эти годы ввезли в страну огромное количество контрафактной продукции. И сейчас у кого-то совершается кража сотовых телефонов, мы отключаем IMEI, и он отключается у 50–100 человек с одинаковым кодом. Поэтому с 2009 года мы боремся с этим, не знаем, как быть. Для этого нам надо упорядочить, во-первых, все сотовые телефоны, во-вторых, запретить в стране ввоз контрафактной продукции, чтоб сотовые операторы больше не брали на обслуживание вот такие телефоны, а также персонализировать все телефоны, чтобы знали, вот это телефон Мыркынбаева, это Касымова, это Петрова. Так сделано в Америке и во многих других странах", – сказал Касымов.
Однако МВД намерено до конца года решить задачу по персонализации мобильных телефонов совместно с Министерством информации и коммуникаций.
"Сейчас, остановив ввоз в страну контрафактной продукции, мы все вот эти телефоны контрафактные уточняем. Мы к каждому номеру IMEI добавляем теперь четырехзначный номер. И все эти телефоны наши службы связи будут уточнять и персонализировать. А когда это мы сделаем, тогда мы сможем четко определить, у кого чей телефон, и как только совершится кража, мы его установим и все (мобильный телефон перестанет работать – Прим. ред.). Мы достигаем цели только по тем телефонам, которые официально приобретены, а по остальным – есть у нас проблема. Я думаю, до конца года мы эту задачу решим совместно с Министерством информации и приведем в соответствие", – заключил министр.