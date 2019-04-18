Остановка по требованию

Лес не рубят, сроки летят

«Казахстанская правда» уже писала о бюрократии, с которой столкнулся крупный проект реконструкции горного участка республиканской трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи («Присели на дорожку», 10 июля 2018 года). Напомним, документы, необходимые для перевода лесных участков в земли транспортных коммуникаций, были направлены в Минсельхоз в 2017-м и надолго «забуксовали» в тамошних комитетах и управлениях. При этом до тех пор, пока по данным землям гослесфонда не будет принято постановление Правительства, дорожники не вправе занять ни пяди этой территории.

Мало того, по проекту между двумя строящимися участками трассы предусмотрен 175-метровый мост. По нему скальный грунт, оставшийся от буровзрывных работ на первом отрезке, должен доставляться самосвалами для отсыпки второго. Экологи специально выдвинули такое требование, чтобы не беспокоить природу лишними карьерами и взрывами.

По плану на возведение моста отведено больше года, и пока он не появится, о завершении второго отрезка не может быть и речи. Иными словами, чем дольше бумаги «гуляют» по министерским коридорам, тем призрачней сроки завершения проекта.

На днях мы своими глазами увидели, на какой стадии находятся дорожные работы. Горная часть трассы, известная как Осиновский перевал, значится едва ли не самой проблемной в стране. Узкие серпантины, плохой обзор, крутые подъемы, опасные спуски... Зимой в гололед дорога для водителей превращается в кошмар. Собственно, ее реконструкцию и задумали, чтобы пустить маршрут в обход горного хребта.

На первом строящемся отрезке с 56-го по 72-й км, практически у подножия перевала, видны люди, слышен гул тяжелой техники. На втором – с 72-го по 88-й км – все глухо. Грузовики и экскаваторы с зимы простаивают под открытым небом, это видно невооруженным глазом. По грунтовой насыпи текут талые ручьи. Вокруг тишина, спокойствие.

– По первому участку надо передать из гослесфонда 24 гектара, по второму в целом 1,5 гектара, – дал комментарий Айдын Ескенов, начальник отдела конт­роля качества и приемки работ регио­нального отделения компании «ҚазАвтоЖол». – Все это отражено в землеустроительном проекте, который направлен на рассмот­рение в Министерство сельского хозяйства, в Комитет лесного хозяйства и животного мира. Весь прошлый год у докумен­та был статус «на рассмотрении». Два месяца назад, в феврале, пришли замечания. Выяснилось, что требуется карта местности с более высокой детализацией. Мы поработали, выполнили такую, подшили, пронумеровали, отправили. Теперь ждем.

Как отметил специалист, в случае если к последнему варианту у министерства не возникнет претензий, бумаги поступят на проверку в Минюст. Но это лишь начало марафона. Дальше докумен­ты должны пройти согласование в Минфине, в Мининдустрии и инфраструктурного развития, в Миннацэкономики… Только когда все заинтересованные комитеты и управления дадут свои заключения, долгожданное постановление о переводе земель гослесфонда будет, возможно, подписано.

Когда это произойдет? Через год, через два? Более того, даже при положительном финале бюрократические процедуры продолжатся: земли предстоит поставить на баланс республиканского Комитета автомобильных дорог, зарегистрировать, оформить для подрядчика разрешение на строительные работы, привлечь лесхоз, чтобы тот очистил участки от леса, а это 5 тыс. деревьев…

– Все это упирается во время, – невесело подытожил начальник отдела. – Но с такой проблемой сталкиваемся не только мы. Таковы правила.

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Как пояснили в облфилиале «ҚазАвтоЖол», уже ясно, что завершение государственного проекта затянется минимум на один сезон. Минимум! Не надо быть специалистом, чтобы спрогнозировать нелучшие, мягко говоря, последствия для всего проекта в целом и подрядного ТОО в частности. Техника простаивает, стройматериалы лежат грузом, рабочие не заняты или заняты частично… Все это ложится на предприятие накладными расходами.

Когда ПСД только разрабатывалась, а это было несколько лет назад, в смету была заложена одна цена, например, на дизтоп­ливо. Сегодня она вдвое выше и продолжает расти. Та же ситуация по остальным материалам. Как это скажется на качестве строительства? Вопрос, похоже, риторический.

Мы поинтересовались у специалистов, как случилось, что земельные участки не были выведены из гослесфонда, а стройка уже стартовала. По словам сотрудников проектного ТОО «Каздорпроект», по существующему порядку землеустроительная документация разрабатывается только после того, как готова проектно-сметная. Перефразируя известное выражение, утром ПСД – вечером землеустройство. И никак не наоборот.

При этом на стадии ПСД не было ни намека, что с переводом лесных участков могут возникнуть какие-то проблемы. На местном уровне лесники сразу дали «добро», понимая, какую государственную важность несет объект. Сметчики в соответствии с Лесным кодексом посчитали ущерб от вырубки деревьев, предусмотрели компенсацию. Всех все устроило. Считалось, что пока тянутся тендеры, определяется подрядчик и заключаются договоры, землеустроительный проект успеет в Минсельхозе пройти согласование.

– Если бы все так и было, дорогу достроили бы в текущем году, в 2020-м положили бы асфальт, – высказали мнение в проектной компании. – Но история затянулась. Стройка началась в 2017-м, сегодня на дворе 2019-й. Сама процедура очень долгая, таков регламент. Кабинетов, через которые проходят бумаги, много, на каждый шаг уходит от 15 до 60 дней.

Бюрократия, в которой утонул крупный, важный, долгожданный проект стоимостью 11 млрд тенге, – лишний повод задуматься о концентрации разрешительных полномочий в столице. Возможно, есть резон делегировать хотя бы часть из них регионам. Как в один голос заявили специалисты-дорожники, если бы решение о переводе земель принималось на уровне области, даже с учетом всех утрясок и согласований, процесс занял бы не больше года.

– Правильней передать такие вопросы на местный уровень, – высказали убеждение в проектном ТОО. – Кому как не местному акимату знать свои земли? Согласитесь, если восточно-казахстанские лесники дали «добро» на передачу участков, а местный исполнительный орган согласен их принять, логичней принимать решение не в столице, а в Усть-Каменогорске. И проще, и быстрее. Сейчас же можно говорить о том, что срывается государственное задание.

Даже сегодня, когда до окончания проекта, как до Луны пешком, стройка поражает грандиозностью. Общая ширина земляной насыпи 12 м, ширина дорожного покрытия – 8 м, на поворотах для безопасности обочины увеличены до 15–20 м, предусмотрены подпорные стенки и полки против осыпей, 19 водопропускных сооружений, большой мост через речку Пихтовку…

Дорожная лента словно разглаживает горный рельеф, огибая Осиновский перевал и участок Тещин язык. К слову, это третий этап реконструкции исторической трассы, известной как Восточное кольцо. Еще в переходные 1990-е был построен 45-километ­ровый участок до села Северного, исключивший серпантины Горной Ульбинки. В 2010 году завершили второй этап – 10 км практически до подножия перевала. Теперь на очереди последний участок длиной 32 км. Последний, но самый сложный во всех смыслах.