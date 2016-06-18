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​Остановка в Альпах
Юрий МАКАРОВ

Как сообщает сайт Казахстанской федерации бокса, наш супертяжеловес Иван Дычко в эти дни находится в австрийских Альпах – на тренировочной базе знаменитого украинского боксера Владимира Кличко. Ежедневные занятия по индивидуальной программе, спарринги с другими тяжами, находящимися здесь же, в том числе и с самим Кличко... К слову, Дычко – единственный из нынешних гостей украинского чемпиона, кто имеет статус боксера-любителя, все остальные – профессионалы.

А Данияр Елеусинов провел месяц в США. Он занимался на базе боксеров-профессионалов в Майами. А заодно принял участие в небольшом международном турнире с участием спортсменов нескольких стран Латинской Америки. Там копилка наград казахстанского чемпиона мира пополнилась еще одной золотой медалью.

Клюшки – на лед!

В нынешнем году игры шестого Кубка мира по хоккею с шайбой среди молодежных клубных команд состоятся в период с 20 по 28 августа. Восемь команд-участниц встретятся в двух городах Татарстана – Нижнекамске (Ледовый дворец спорта) и Набережных Челнах («Нефтехим Арена»).

Как сообщает сайт Молодежной хоккейной лиги, в турнире примут участие команды из России, Казахстана, Латвии, Чехии, Финляндии, Швеции и Словакии, причем 5 клубов будут выступать в этих соревнованиях впервые. Это обладатель Кубка Харламова – ярославский «Локомотив», нижнекамский «Реактор» (на правах хозяина турнира), а также победители регулярных юниорских чемпионатов Финляндии («Йокерит U20», Хельсинки), Чехии («Спарта», Прага) и Словакии («Слован», Братислава).

Кроме того, в борьбу включатся «Снежные барсы» (Астана, Казахстан), ХК «Рига» (Латвия) и «Мальме Рэдхокс» (Швеция). Представляя команды-участницы, сайт mhl.khl.ru напоминает и прежних обладателей главных призов этих состязаний: «Красная Армия» (Россия, 2011 год), «Садбэрн Вулвз» (Канада, 2012), «Омские ястребы» (Россия, 2013), «Спартак» (Россия, 2014), «Юргорден» (Швеция, 2015).

На кортах Ферганы

В эти дни молодые перспективные теннисисты Казахстана выступают на международном турнире в Фергане (Узбекистан). 17-летняя Гозаль Айнутдинова в матче второго круга обыграла Терезу Михаликову из Словакии, которая лишь на год старше нашей спортсменки, – 3:6, 6:3, 6:1. В четвертьфинале Гозаль скрестит ракетки с Анкитой Райна (Индия).

Столь же успешно играет и 19-летний Дмитрий Попко: во втором раунде он нанес поражение Ти Ченю (Китайский Тайпей) – 6:2, 6:2, и теперь в 1/4 финала встретится с Дак Хи Ли (Республика Корея).

И лишь наша 20-летняя Камила Керимбаева во втором круге оступилась в поединке с россиянкой Полиной Моновой, проиграв ей со счетом 6:3, 5:7, 3:6.

Три этапа до финиша

Любителям велоспорта, следящим за событиями на многодневной гонке «Тур Швейцарии», остается узнать результаты только трех оставшихся этапов. Шесть отрезков пути уже позади. На пятом победу одержал выступающий за BMC Racing колумбиец Дарвин Атапума, а на следующий день победно вскинул руки на финише голландец Питер Венинг из Roompot. Гонщики «Астаны» Микеле Скарпони (Италия) и Мигель Анхель Лопес (Колумбия) заняли на этих этапах девятые места.

В генеральной классификации майка лидера принадлежит голландцу Вилко Келдерману (Lotto NL-Jumbo), а Мигель Анхель Лопес поднялся на пятую строчку текущего протокола. Его отставание от лидера составляло всего 39 секунд. В командном зачете «Астана» держится в середине турнирной таблицы.

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