Остановки по 12 млн тенге простаивают в Атырау

В городе Атырау наступила аномальная жара. Однако в такую погоду атыраусцам негде укрыться во время ожидания автобусов. Хотя так называемые «теплые остановки», закупленные за 155 миллионов тенге в 2019 году, попросту простаивают, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ATPress.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, по городу имеются 22 автобусные остановки, шесть из которых находятся в доверительном управлении. За остальными ухаживает ТОО «Спецавтобаза». Время работы «теплых остановок» – с 7:00 до 21:00 часов.

Вот уже середина лета, однако в 16 остановках не работают кондиционеры, до сих пор не подключены камеры видеонаблюдения. Хотя в свое время акимат обещал, что остановочные павильоны станут своего рода местом отдыха пассажиров на время ожидания, светлым, теплым в зимнее время и холодным летом, комфортным, оснащенным Wi-Fi.

Сейчас на остановках наблюдается совсем другая картина. Внутри павильонов стоит неприятный запах, жара и духота, к тому же, их давно облюбовали бомжи, которые устраивают пьянки, спят на скамейках. А горожанам приходится ожидать свой автобус в тени остановок.

«Зайти в павильон невозможно, так как стекла прогреваются, и внутри очень жарко. На эти остановки потратили столько денег, а они не служат народу. Да и зимой тут не подключают отопление. Неужели нельзя решить эту проблему?» – возмущается горожанка Айгуль Суйенова.

На вопрос, когда подключат кондиционеры на остановочных павильонах, специалист отдела городского ЖКХ Нурсултан Сауенов ответил, что в настоящее время проводится технический осмотр объектов.

«В 6 остановках, которые находятся на балансе доверительных управлений, кондиционеры работают. Остальные подключат после завершения осмотра», – говорит Нурсултан Сауенов.

Напомним, «теплые остановки» в городе Атырау начали устанавливать три года назад. Как сообщили в городском акимате, стоимость каждой остановки составляет 12 миллионов тенге.