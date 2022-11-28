Остановлен котёл: ТЭЦ Жезказгана выдает недогрев

Общество
Пулина Юлия
собкор

Жезказганцы ощутили поломку сразу – температура радиаторов отопления снизилась.

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27 ноября в 22.19 был остановлен котлоагрегат №5 на Жезказганской ТЭЦ. Причина – обнаруженный свищ на радиационном потолочном пароперегревателе. Об этом доложил заместитель акима области Улантай Усенов на аппаратном совещании, посвященном ходу отопительного сезона, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Жезказганцы ощутили поломку сразу – температура радиаторов отопления снизилась, а между тем в городе похолодало.

Ситуация вызвала серьезную озабоченность на фоне тревожных новостей из Экибастуза, где люди остались без отопления в 30-градусные морозы.

Сегодня, 28 ноября, на ТЭЦ вместо четырех котлов работали три, из-за остановки одного котлоагрегата недогрев на теплоисточнике составил 20 градусов.

По данным акима города Кайрата Шайжанова, при температуре атмосферного воздуха в -12 градусов отпуск тепла на ЖТЭЦ составил 71 градус на подающем трубопроводе и 53 градуса – на обратном (согласно утвержденному температурному графику необходимы 91 и 54 градуса, соответственно).

В настоящее время котел расхолаживается, специалисты приступили к промывке потолка котла и определению дефекта.

Ремонтные работы проводятся, в ночь с 28 на 29 ноября планируется ввести в работу котлоагрегат №6, который ранее находился на капитальном ремонте. Котлоагрегат №5 после ремонта планируется перевести в резерв.

Таким образом, с 29 ноября в работе будут 4 котла, плюс один резервный.

С 15 декабря еще один котлоагрегат - №4 - после планового ремонта будет поставлен в резерв.

Руководству области также сообщили, что поставки угля на Жезказганскую ТЭЦ стабилизированы, на топливном складе находятся 115 558 тонн угля и 1 413 тонн мазута.

 

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