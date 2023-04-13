Остановлен последний трамвай

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Елена Ульянкина

Жители Темиртау высказались против закрытия трамвайного парка.

фото из архива "КП"

Уже два месяца по Темиртау не ходят красные трамваи. Последний маршрут – № 4 – закрылся еще в начале февраля. Это произошло из-за кражи 600 м кабеля контакт­ной сети. Потом с опор сняли весь оставшийся провод, чтобы зло­умышленники и его не унесли.

Позже стало известно, что компания «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит трамвайный парк, отказалась его финансировать. Дескать, тот приносил лишь убытки. Иностранному инвестору надоело «тянуть лямку», и он решил передать трамвайное хозяйство в коммунальную собственность.

Узнав эту новость, жители Темиртау забеспокоились: а вдруг трамваи вообще больше не выйдут на линию? Граждане считают, что экологически неблагополучному городу электрический транспорт очень нужен. Чтобы довести свою позицию до местных властей и Главы государства, темиртаусцы запустили интернет-петицию в поддержку трамвайного парка.

«Трамваи нам просто необходимы! – написано в петиции, которую подписали около тысячи человек. – Город Темиртау экологически очень грязный. Выбросы промышленных предприятий и выхлопные газы ежедневно загрязняют окружающую среду. Поэтому экологически чистый общественный транспорт не должен прекратить свое существование… Вместимость трамвая гораздо выше, чем у автобуса. Увеличение числа автобусов только усложнит и без того тяжелую экологическую обстановку... К тому же около 150 сотрудников останутся без работы. Поэтому мы, жители Темиртау, против закрытия трамвайного парка!»

Надо сказать, что трамваи в нашей республике – исчезающий вид транспорта. До недавнего времени они оставались только в трех городах Казахстана – Павлодаре, Усть-Каменогорске и Темиртау. В Караганде красные вагончики и рельсы сдали на металлолом более 30 лет назад. Теперь подобная участь грозит трамваям Темиртау, где они пробегали 64 года.

Остроту проблемы понимают члены городского общественного совета, которые также выступают за сохранение предприятия.

– Да, трамваи городу нужны,  – говорит председатель общественного совета Темиртау Зура Оспанова. – Все знают, какая у нас серьезная проблема с выбросами вредных веществ от металлургического комбината и других предприятий. Мы за трамвайный парк. Но здесь важен финансовый аспект. У нас есть сомнения, что городской бюджет в состоянии потянуть новые расходы.

Дело в том, что компания «АрселорМиттал Темиртау» уже успела передать на баланс города немало других объектов. Это, к примеру, аварийный ДК энергетиков в Старом городе, на восстановление которого нужны большие средства. Это изношенные тепловые магистрали, которые надо срочно менять, чтобы не разморозить город…

Сейчас по заказу компании «АрселорМиттал Темиртау» в трамвайном парке проводят техническое обследование инфраструктуры, подвижного состава, рельсового хозяйства и контакт­ной сети. Результатом этих усилий станет проект восстановления транспортного предприятия. Его также разработают за счет старого владельца.

А затем АО «АМТ» передаст трамвайный парк городу в коммунальную собственность вместе со всеми документами. Изучив их, чиновники будут решать, что делать со свалившимся на их голову электротранспортным предприятием.

– Наше намерение однозначное: сохранить трамвайный парк, – заявил корреспонденту «Казах­станской правды» аким Темиртау Ораз Таурбеков. – Это слишком важное для города решение, и менять мы его не собираемся. Сейчас ждем, когда компания «АрселорМиттал Темиртау» подготовит проектно-сметную документацию и передаст трамвайный парк в коммунальную собственность. После этого я выступлю перед населением, озвучу сумму и планы по восстановлению.

Местные власти рассчитывают сохранить штат трамвайного парка из 136 сотрудников и заняться модернизацией. Ведь в течение нескольких десятилетий вагончики Made in USSR возили пассажиров по старым рельсам. Поэтому в первую очередь планируется закупить 15 современных трамваев. По словам акима Темиртау, один такой трамвай обойдется минимум в 250 тыс. долларов. Получается, что только на их покупку нужно около 2 млрд тенге. А еще будут расходы на инфраструктуру. Рельсы и провода ведь тоже старые...

– Понятно, что трамвайный парк нужно реанимировать, – констатирует градоначальник. – Стоимость проекта нам пока неизвестна. Но даже если она будет очень большой, мы не откажемся от идеи содержать объект. Если за счет городского бюджета его не поднимем, то будем просить финансирования из областного.

Горожан такая позиция акима устраивает. Но есть опасения, что выбивать деньги из бюджета на восстановление трамвайного хозяйства придется долго и упорно. Ведь в Темиртау много и других проблем – со строительством жилья, ремонтом дорог, тепловых сетей.

 

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