Останутся энергетики самоучками?

На вопрос: «Как идет строительство межрегионального профессионального Центра подготовки энергетиков?» мой товарищ-экибастузец сказал, что на этот счет у них в городе даже появилась игра: кто с трех раз угадает срок завершения данного объекта? Пока что победителя нет. И не мудрено, так как сроки сдачи объекта переносятся из года в год.

А между тем, предвидя дальнейшее развитие энергетики и проблему обеспечения ее квалифицированными рабочими кадрами, которых уже не хватает, Президент страны еще в 2006 году дал поручение построить в Экибастузе республиканское государственное казенное предприятие «Межрегиональный профессиональный Центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли». Создаваться комплекс на 700 курсантов должен под эгидой Министерства образования и науки. Предполагалось, что новое учебное заведение решит эту проблему и одновременно даст возможность для ведения научной работы.

Есть мнение, что данный проект изначально был не по силам кураторам, но факт остается фактом: работы на стройплощадке развернулись лишь в 2009 году. Здесь должны были вырасти 16 учебных и жилых корпусов, рядом - спортивный зал с большим бассейном, актовый зал, библиотека.Согласно нормативным срокам объект предполагалось возвести за 17 месяцев, то если сдать его к 1 апреля 2011 года. Но в наступивший День смеха всем, кто волей судьбы оказался причастным к заглохшей стройке, явно шутить не хотелось. Застывшая картина выглядела удручающе: брошенная техника, зияющие котлованы, непролазная грязь...

Но вот миновал 2012 год, за ним и 2013-й, а комплекс все еще в стадии «завершения». За этот период сменился генеральный подрядчик и два куратора - вице-министра образования и науки: деятельностью одного заинтересовалось следствие, а другой был уволен. Между тем на строительство уже потрачено порядка 5 млрд. тенге. По информации генерального подрядчика - ТОО «S&ER company», представленной в ноябре прошлого года акимату Павлодарской области, в данный момент предусмот­ренный объем работ выполнен на 90%. Возведены каркасы всех зданий, завершены устройство кровли и почти полностью внутренняя отделка. Строительная готовность по двум общежитиям, гостинице, административному зданию и трем рабочим корпусам тоже подходит к концу. Работы по актовому и спортзалу, столовой, бассейну, биб­лиотеке выполнены на 50-60%. Во всех зданиях комплекса функционирует система водоснабжения. На две трети благоустроены территории.

Все бы, может, и ничего, но в какой-то момент работа на стройплощадке снова застопорилась, так как выяснилось: в проекте есть крупные недоработки. В частности, проектировщики забыли о дренажной системе, а заказанное учебное оборудование - морально устарело. Проверки объекта, проведенные в прошлом году депутатами Парламента от Павлодарской области и представителями региональных законодательных структур совместно со специальной комиссией от местного филиала партии «Нур Отан», показали, что на пусковом комплексе нет... рабочих. Охрану корпусов несут несколько сторожей.

В ходе осмотра основного здания центра также выяснилось: весь комплекс подтапливается. В подвалах уровень воды составляет до полуметра. Причина, как уже говорилось, - отсутствие дренажной системы, о необходимости прокладки которой заказчику и его кураторам заявлялось неоднократно. Кроме того, на железобетонных балках, поддерживающих перекрытия в галереях центра, образовались трещины, что создает серьезную угрозу безопасности людей. Частично разрушается цоколь здания. По словам строителей, им дополнительно требуется не менее 1 млрд. тенге на то, чтобы довести все «до ума». Но предварительно, для завершения работ, необходимо получить заключение госэкспертизы на проект усиления несущих конструкций и устройство дренажной системы, после чего будет можно говорить о конкретной сумме затрат, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию.

То есть речь идет о будущем времени. Не исключено, что при сложившемся отношении министерства к данной стройке и времени на разработку проектно-сметной документации сдача объекта перейдет на 2015 год. Кому нужен такой долгострой, и почему государство и регион должны нести убытки по чьей-то халатности?

И еще. Нынешняя практика, когда министерства выступают заказчиками и кураторами объектов в регионах, как представляется, требует коренной ломки. За последние годы в Павлодарской области по такой методике, помимо экибастузского межрегионального профессионального Центра для энергетической отрасли, возводились Межобластной кардиохирургический центр и Назарбаев Интеллектуальная школа. Как и экибастузский объект, они прошли длительную стадию долгостроя, неоднократный срыв сроков сдачи и изменения в проектах. При этом местная исполнительная власть была поставлена в роль сторонних наблюдателей и «стрелочников», так как она не имела рычагов влияния ни на генподрядчика, которого не выбирала, ни на кураторов стройки, подчинявшихся только министерству, а лишь отчитывалась по инстанции за провалы и огрехи строителей. Такой пример. Акимат области в мае 2012 года отправил письмо в Министерство образования и науки о необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию для строительства дренажной системы и автодороги. В первоначальном проекте их сооружение подразумевалось, однако при согласовании проекта в министерстве вышеуказанные объекты были исключены.

Другой момент. Где узаконено, что если стройку курирует министерство, то оно должно привозить генподрядчика со стороны, а не на конкурсной основе выбирать на месте возведения того или иного сооружения? С местных строителей, взявшихся за генподряд, акимат может спросить и за сроки выполнения работ, и за их качество. А что возьмешь со столичного исполнителя, у которого нередко, кроме авторучки и печати, ничего нет?..

Возвращаясь к ситуации, сложившейся вокруг РГКП «Межрегиональный профессиональный Центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли», можно с большой долей вероятности предполагать: всего этого можно было бы избежать, если бы местная исполнительная власть в действительности имела бы власть над объектом. А теперь область, да и республика пожинают плоды долгостроя.

Сергей ГОРБУНОВ,

Экибастуз