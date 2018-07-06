​Остаться в памяти народа

В самом сердце города на тихой тенистой улице Тулебаева стоит дом, в котором многие годы жил Мактай Сагдиев. Теперь об этом напоминает мемориальная доска. На ее открытие собрались многочисленные друзья, соратники и близкие выдающегося человека, оставившего после себя светлую память.

Свою трудовую биографию он начал 14-летним подростком в далеком селе Ундурус, что в Северном Казахстане. Затем были учеба, годы производственной и партийной работы.

Как отметил, выступая на митинге, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко, Мактай Рамазанович активно продвигался по служебной лестнице не потому, что у него была «мохнатая рука», – в основе его карьерного роста лежат высокий профессио­нализм, знание дела, огромная работоспособность и такая же огромная ответственность за порученное дело.

Заместитель акима города Арман Кырыкбаев остановился на отдельных фактах биографии Сагдиева. Еще в 1970-е годы, будучи первым заместителем председателя Тургайского обл­исполкома, Мактай Рамазанович многое сделал для того, чтобы эта новая область, расположенная в сложных природно-климатических условиях, вышла в число передовых. Именно тогда здесь стали появляться хорошие дороги, благоустраиваться города и поселки. В Аркалыке были открыты пединститут и несколько техникумов, распахнули двери драматический театр и краеведческий музей, появились современные больницы.

Учитывая заслуги Мактая Сагдиева, руководство республики выдвинуло его на пост министра рыбного хозяйства КазССР. Затем он работал в должности председателя Кустанайского облисполкома и первого секретаря Кокчетавского обкома партии. В 1989 году был назначен председателем Президиума Верховного совета, позже – советником Президента страны, неоднократно избирался депутатом Верховного совета, а после обретения Казахстаном независимости – депутатом Мажилиса Парламента.

В конце 1991 года Мактай Саг­диев создал и возглавил Совет ветеранов РК, которым руководил до последних дней жизни. Долгие годы работала с ним Герой Социа­листического Труда Вера Сидорова, которая была заместителем Мактая Рамазановича в Президиу­ме Верховного совета страны, а затем и в совете ветеранов.

– Впервые я увидела Мактая Рамазановича в 1967 году в аудитории Алма-Атинской высшей партийной школы. Его нельзя было не заметить, он был красивым человеком, а кроме того, в нем чувствовалась огромная внутренняя сила. Он не терпел заносчивых людей, подхалимов. Когда я работала секретарем райкома партии в Кустанайской области, а Мактай Рамазанович – председателем облисполкома, мы, первые секретари райкомов, пос­ле заседания бюро обкома шли к нему за советом или помощью в решении сложных вопросов, – вспоминала Вера Васильевна. – Люди к нему тянулись.

У Мактая Рамазановича была поразительная работоспособность. В разгар перестроечного периода он был избран председателем Президиума Верховного совета республики, и первое, что сделал, – занялся налаживанием продовольственного снабжения Алматы.

– Продуктов тогда катастрофически не хватало, что вызывало недовольство людей. Но вскоре столичные прилавки вновь наполнились товарами. Уйдя на пенсию, Сагдиев возглавил ветеранскую организацию рес­публики. Однаж­ды он мне позвонил и сказал: «Приходи, ты здесь нужна». Еще многие годы мы с ним работали вместе. Вклад Мактая Рамазановича в развитие ветеранского движения огромен, – отметила Вера Сидорова.

Добрыми словами вспоминали Мактая Сагдиева и его соратники – бывший заместитель председателя Совета министров Казахской ССР Евгений Ежиков-Бабаханов, ветераны войны, видные государственные и общественные деятели Шангерей Жаныбеков, Султан Жиенбаев и другие.

Еще одним вкладом в увековечивание памяти Мактая Сагдиева явилось переименование одной из улиц в Наурызбайском районе города, которая отныне будет носить его имя.