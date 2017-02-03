​Остаться в памяти

Получив это грустное известие из Бельгии, где Светалана лечилась, я не могла поверить в случившееся. Да, я знала, что моя подруга тяжело больна, но при этом она всегда была такой оптимисткой, что я не сомневалась: справится и будет жить…

Со Светой мы были знакомы еще со времен моей работы в газете «Ленинская смена», а ее – в «Дружных ребятах», но более тес­но стали общаться в 2005 году, когда я пришла в алматинский детский дом № 2 и сказала, что могла бы вести там литературный кружок. Мне ответили: «С нами работает Молодежный медиасоюз Казах­стана, мы вам дадим координаты его директора Светланы Галиевой, свяжитесь с ней». Я обрадовалась знакомой фамилии, и мы, естест­венно, встретились. Я узнала, что после работы заместителем редактора в газете «Дружные ребята» Светлана работала в издательстве «Жалын» редактором отдела тематическо­го планирования, специалистом по связям с общест­венностью и прессой; в Детском фонде «Бөбек» – директором по связям с общественнос­тью и прессой и, наконец, основала Молодежный медиасоюз Казахстана.

Вплоть до сегодняшнего времени продолжались наши дружба и тесное сотрудничество. Все, что ею делалось, даже перечислить сложно, так много было у нее проектов и идей. Вот только некоторые: Международный фестиваль юных талантов «Айналайын», Международный фестиваль молодежных средств массовой информации «Южная столица глазами юных», Молодежный информационный форум «Кольцо Евразии», Первый национальный конкурс «Балалық шақ досы – Друг детства». Долгое время Светлана Ахметжановна была главным редактором газеты для детей из детских домов «Жалгас-Многоточие».

Светлана считала своим долгом бывать на всех крупных журналистских форумах. Принимала участие в работе I Всемирного конгресса русской прессы (Москва, Сочи, 1999 год), II Всемирного конгресса русской прессы (Нью-Йорк, США, 2000 год), Международной конференции «Информация: вызов ХХI века» (Москва, 2001 год), Международной встречи молодых журналистов и политиков (Берлин, Бонн, Германия, 2002 год), Международного фестиваля молодежных СМИ (Ташкент, 2005 год) и многих других мероприятиях, связанных со средствами массовой информации.

Энергия у нее била через край, она настолько часто ездила в нашу столицу, что даже шутила: дескать, в основном обитаю со своим ноутбуком в поезде «Алматы – Астана».

У Светлана было много проек­тов и по выпуску различных книжных сборников. Так, вмес­те с ней мы издали в 2010 году сборник «Жди меня и я вернусь», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, сборник «Человек – главное богатство страны» по материалам конкурса журналистов. Последней нашей совместной работой был трехтомник «Пламя Победы», выпущенный по инициативе нашего известного ветерана, президента Международного фронтового клуба им. газеты «Казахстанская правда», члена Ассамблеи народа Казахстана Лео­нида Гирша (главный редактор – Елена Брусиловская).

Не могу не сказать и о том, что у нас со Светланой еще была одна общая любовь – детский театр – ТЮЗ им. Натальи Сац. По моей просьбе Светлана писала интересные воспоминания о ТЮЗе – театр она любила с детства, была на всех премьерах, водила туда внуков («Ты будешь у меня театралом!» – строго-шутливо говорила своему старшему внуку Феликсу), с удовольствием откликнулась, когда ее пригласили в жюри тюзовского фестиваля детских театров «Солнечный круг», участвовала во всех «круглых столах», которые проводились в театре.

…«Кому нравится лежать в больнице? – написала она в своем предпоследнем посте в фэйсбуке совсем недавно, 11 января. – В Бельгии, вдали от родных и друзей. Тем не менее я поняла, что тут не соскучишься. Приходит ко мне на днях эфемерное создание в полотняной шляпке с полями и халате с красным крестом на груди. Прямо из сказки о гномиках. И спрашивает: «Мадам, вам тут не скучно?» И было в ее взгляде столько сочувствия и готовности меня развеселить, что я поспешно сказала: «Нет!» Иначе бы она напустила на меня цыганский ансамбль! (...) Я погрузилась в чтение. На двадцатой странице философски задумалась, а что же сделаю я, когда через много-много лет придет мой последний час? Старушка я буду компактная, интеллигентная, элегантная. Скорее всего, я преставлюсь или отдам Богу душу. Ну не могу я дать дуба или сыграть в ящик?! Или примитивно вытянуть ноги?... В общем, веселая страна Бельгия. Тут не соскучишься».

О том, как много было у Светланы друзей и как они любили ее, видно по откликам...

Данияр Батырбаев

Друзья, примите мои соболезнования. Прочитал, и дыхание перехватило. Держитесь. Вашу (нашу) Светлану Ахметжановну мы никогда не забудем. Пишу, и слезы идут. Больно....

Марина Низовкина

Мои соболезнования родным и друзьям Светланы Галиевой. ...Не могу подобрать слова... Многие считали и считают, что заниматься детской журналистикой как-то несолидно. Она была уверена в обратном, и вся ее жизнь в том, чтобы приводить в профессию талантливых... Для меня Светлана пример того, как надо вкладывать себя в юнкоров. Пример того, почему нельзя бояться делиться опытом с другими, особенно с детьми, ведь те, кто пришел в журналис­тику совсем юными – это самые верные своей профессии. Не могу заставить себя написать «была»...

Гульнар Бекенова

Столько талантов было раскрыто у детей Толебийского детского дома в ЮКО, когда Светлана Галиева стала идейным вдохновителем проекта «Газета в детском доме», мы выпускали газету «Заряд+». А газета «Многоточие» уже имела республиканский масштаб и объе­динила талантливых детей из разных регионов. Светлана – яркая, многогранная личность, широкой души человек. Всегда буду помнить ее теплоту, деликатность, непередаваемый мягкий тембр голоса, энергию, красоту.

Жанна Прашкевич

Нас покинул прекрасный человек. Светлана своей легкой рукой и железной волей открыла двери в профессию мне и многим моим коллегам. Сейчас я могу только догадываться, какой мотив двигал этим светлым человеком вкладываться в подростков, двигать молодежную журналистику Казахстана.

Оксана Цурик

Сильная, смелая, веселая, яркая! Такой я запомню Вас! Мой учитель! Человек, открывший во мне мою профессию... Мама, научившая меня своим примером выбирать правильный вектор для воспитания своих детей. Но самое невероятное, вы всегда в меня верили, даже когда никто не верил, и я сама не верила. Я сохраню Вашу улыбку в своем сердце! Она будет солнышком в этом смутном мире.

Кенжеболат Жолдыбай

Светлана обладала такими изумительными и редкостными человеческими качествами, как природная способность управлять большими массами людей, безупречная честность, умение располагать к себе любого человека и вести за собой, искреннее желание беззаветно служить интересам всего народа и Родины. Ее высокое умение преодолевать трудности, колоссальная пробивная способность позволили реализовать крупные международные проекты по продвижению имиджа молодого государства в информационном пространстве.

…Есть такая легенда: когда душа хорошего человека покидает этот мир, в память о нем на небе зажигается новая звезда. Уверена, скоро мы там далеко-далеко увидим звезду по имени Светлана.