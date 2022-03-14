Казахстанцы собирают гуманитарную помощь для Украины, где военные действия продолжаются уже 19-й день. Продукты, медикаменты, предметы первой необходимости отправлены в Украину через соседние страны на нескольких самолетах, а в выходные из Нур-Султана выехал первый наземный караван с гуманитарным грузом.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Выстрелы, взрывы, сирены воздушной тревоги, страх и неопределенность – в такой обстановке жители Украины находятся уже 19-й день. Военные действия на территории страны с участием вооруженных сил России не прекращаются. По данным ООН, число беженцев из Украины превысило 2 млн человек.

11 марта состоялось четвертое по счету чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила, что российские войска продолжают свое продвижение по территории Украины. Особое беспокойство в ООН вызывает ситуация в Мариуполе, Харькове, Сумах и Чернигове, где в результате обстрелов разрушены жилые кварталы и гражданская инфраструктура.

Также Розмари Дикарло подчеркнула, что миллионы жителей Украины остро нуждаются в помощи, в том числе – два миллиона внутренне перемещенных лиц. ООН наращивает оказание помощи там, где это позволяют условия безопасности. Заместитель Генсека призвала международное сообщество обеспечить финансирование этих усилий.

Говоря о спасении мирных жителей из зон боевых действий, Розмари Дикарло сообщила, что уже удалось эвакуировать 51 тыс. человек. При этом не всегда возможно обеспечить доступ гуманитарных сотрудников к местам, где находятся эвакуированные из зон боевых действий, чтобы нуждающиеся в помощи могли ее получить.

Обеспокоенность всего мира вызывает ситуация на двух крупных атомных электростанциях на территории Украины – Запорожской и Чернобыльской. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с самого начала военных действий в Украине выражал обеспокоенность по поводу безо­пасности ядерных объектов на территории страны. Он обсуж­дал этот вопрос в ходе встречи в турецком городе Анталье с министрами иностранных дел Украины и России.

По данным МАГАТЭ, на ЗАЭС и ЧАЭС работает украинский персонал, но станции находятся под контролем российских вооруженных сил.

На Запорожской АЭС обеспечивается подача электроэнергии, хотя две из четырех высоковольтных линий повреждены. Потребности АЭС в электроснабжении могут быть обеспечены при наличии одной доступной линии электропередачи. Дизель-генераторы также находятся в рабочем состоянии и смогут обеспечить резервное питание при необходимости.

Обстановка на Чернобыльской АЭС более напряженная. С 9 марта все внешние поставки электроэнергии на станцию прерваны из-за повреждения ЛЭП. Ремонтные работы на линиях электропередачи продолжаются, резервное питание систем, важных для безо­пасности, в том чис­ле хранилищ отработанного топлива на месте аварии 1986 года, обеспечивают дизель-генераторы. 11 марта, по информации МАГАТЭ,­ на ЧАЭС доставлено дополнительное горючее.

Украинские власти проинформировали МАГАТЭ, что из 15 реакторов на атомных станциях продолжают работать восемь, в том числе два – на Запорожской АЭС, три – на Ровенской, один – на Хмельницкой и два – на Южно-Украинской АЭС. Уровни радиа­ции остаются в норме.

Сейчас МАГАТЭ готовит подробные технические предложения по возможной помощи в обеспечении безопасности ядерных объектов на территории Украины. Также агентство сообщило, что удалось восстановить все данные Запорожской АЭС, которые в течение нескольких дней не могли быть переданы в штаб-квартиру МАГАТЭ.

ПОМОЩЬ ИДЕТ

Казахстан направляет гуманитарную помощь для жителей Украины. В сборе средств, продуктов, одежды и предметов первой необходимости активно участвуют казахстанцы. 11 марта из Нур-Султана отправился первый наземный караван – две фуры с гуманитарной помощью общей массой в 40 тонн. Ранее были отправлены два авиарейса с 25 тоннами грузов.

– Нам очень тяжело, скажу вам честно, у нас более миллио­на человек стали беженцами, покинули нашу страну. Больше всего страдают дети, они ведь даже не понимают, что происходит, – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РК Петр Врублевский. – Я бесконечно благодарен казахстан­скому народу, я бесконечно благодарен волонтерам. Это делаете вы, дорогие казахстанцы, вы помогаете нам! Знаете, очень активно идет сбор гуманитарной помощи. Наше посольство работает, как и все посольства, как и вся Украина, 24⁄7. Люди приносят предметы гигиены, детское питание, подгузники, детскую одежду, обувь.

На страницах посольства в социальных сетях размещены списки тех предметов и продуктов, которые больше всего необходимы. Казахстанцы откликаются на просьбу о помощи, люди приходят в посольство в Нур-Султане на улице Жылыой, 12 каждый день.

По словам посла Петра Врублев­ского, наземный маршрут доставки помощи будет проходить по территории шести стран. Из Казахстана гуманитарный груз будет вывезен по Каспийскому морю через порт Курык. Предположительно, дорога до Киевской области займет как минимум 10 дней.

Помимо этого, гуманитарная помощь доставляется авиарейсами.

– Мы обратились к казахстан­ской стороне с просьбой, чтобы те рейсы Air Astana, которые летят за казахстанцами, эвакуи­рованными из Украины, тоже принимали на борт гуманитарную помощь, – уточнил дипло­мат. – Также нам помогает польская авиакомпания LOT. Три самолета улетело казахстанского авиаперевозчика и четыре самолета – LOT. Чтобы гуманитарная помощь не задерживалась на складах, посольством зафрахтованы четыре украин­ских большегруза, которые прибыли в Казахстан. Машины также планируется задействовать в транспортировке гуманитарных грузов.

О том, как шел сбор гуманитарной помощи, подробнее рассказал координатор волонтерской организации «Гражданская инициатива «Ел Болашағы» Рахимбек Абдрахманов.

– Мы были удивлены, что откликнулись не только все регио­ны Казахстана, но также много близлежащих стран. Нам писали из Китая, отправляли средства из России и Беларуси, из Катара, очень много стран откликнулись на наш призыв, – подчеркнул он.

В регионах Казахстана только при координации «Ел Болашағы» сбором помощи для Украины занимаются более тысячи добро­вольцев. Активно подключились и другие волонтерские организации страны. Помимо вещей и продуктов, казахстанцы перечисляют денежные средства. Собранные Гражданской инициативой «Ел Болашағы» 150 млн тенге уже переведены на специальный счет посольства Украины в Казахстане.

– Теперь сборы на мою карту и карту участницы гражданского движения HAQ Тогжан Кожалие­вой остановлены, – сообщил Рахимбек Абдрахманов. – Посольство открыло официальный счет для гуманитарной помощи в «Халык банке», реквизиты опубликованы на страницах посольства в соцсетях, и теперь все граждане, которые хотят помочь, могут перечислять средства на этот счет. Правительство Казахстана помогает с регистрацией, отправкой груза, с решением технических вопросов, которые мы сами никак не смогли бы решить. За это я выражаю благодарность нашему Правительству. Я очень надеюсь, что люди, которые сейчас переживают трагические события в Украине, получат эти продукты и вещи, что наша казахстанская помощь спасет чью-то жизнь.

– Волонтеры – это гордость казахстанского народа, – заявил посол Украины в РК Петр Врублев­ский. – Я считаю, что они достойны, во-первых, уважения, а во-вторых – госнаграды Украи­ны. Я буду подавать имена нескольких волонтеров на ордена Украины за ту помощь, которую вы оказываете.

Ранее Правительством Казахстана­ принято решение о направлении гуманитарной помощи народу Украины.

«Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при Правительстве принято решение о выделении Украине партии из 25 наименований медицинских препаратов общей стоимостью 2 251 445 долларов США», – указано в официальном сообщении пресс-службы Правительства Казахстана.

Общий вес гуманитарной помощи составит 82 тонны. Поскольку доставка грузов непосредственно на территорию Украины на данный момент весьма затруднительна по соображениям безопасности, Правительство Казахстана договаривается с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине.

– Ваша помощь бесценна, и она никогда не будет забыта. На каждой коробке написано «Братскому народу Украины от народа Казахстана». Эти коробки расходятся по Украине, и наши люди видят, что они не одни, что их горе разделяют и им становится там немножко легче. Рахмет, – обратилась к казахстан­цам супруга посла Украины­ в РК Оксана Врублевская.