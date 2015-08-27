Оставаться в зоне роста

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Ирина НОС
Представитель Всемирного банка оттолкнулся от контекста, возникшего в мировой экономике в связи с продолжающимся падением цен на нефть, указав на изменение валютного курса в сторону снижения разными странами. По его мнению, Казахстан не должен был игнорировать мировую тенденцию, а потому шаги Правительства в части отказа от поддержания тенге за счет резервов названы верными.
Кристос Костопулос спрог­нозировал, что рост ВВП стран с высокоразвитой экономикой ожидается на уровне 2%, так же и в странах ОЭСР. Еврозоне главный экономист ВБ предрек более низкую эффективность экономики, не назвав при этом рост или падение таковой в процентном выражении.
– В Казахстане сохраняется надежда на изменения в структуре экономики, которые приведут к ее большей конкурентоспособности, – заметил спикер.
При этом указал, что анонсированное Национальным банком РК еще в мае на Астанинском экономическом форуме инфляционное таргетирование – вызов сам по себе. Но, по мнению спикера, фискальная политика респуб­лики может снизить риски бюджетного дефицита, если откорректирует ненеф­тяной сектор экономики. Кристос Костопулос также уверен, что должны измениться цены в торговле и услугах, оказываемых внутри страны. Представитель ВБ не обошел вниманием и то, что Казахстан работает над повышением подотчетности государства, оттолкнувшись от программы «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ Главы государства.
В свою очередь Максат Муханов сделал упор на повышении качества человеческих ресурсов, подъеме их квалификации, а также на уровне занятости. При этом он назвал задачей бизнеса повышение эффективности собственных бизнес-процессов.
С тем, что частный сектор не должен пугаться новых вызовов, а, напротив, использовать ситуацию в целях собственного расширения, согласились оба спикера пресс-конференции.
По мнению представителя ВБ, Казахстану не следует терять из виду те бонусы, которые принесет развитие новой дисциплины и самодисциплины для становления новой экономики, что, по его мнению, «не будет легким делом». Оттолкнувшись от опыта Австралии и Канады, на который планирует опираться наша страна, Кристос Костопулос указал на их приверженность к распространению компетенций частного бизнеса.
Максат Муханов считает, что переход на новую политику формирования обменного валютного курса создает казахстанскому бизнесу условия для роста конкурентоспособности. Он назвал три основополагающих пункта, которые поддержат национальный частный сектор: рост эффективности государственных инвестиций; актуализация концессии и прочих форм взаимодействия государства и бизнеса; снижение государственной доли в бизнесе, что проводится путем приватизации.
В завершение пресс-конференции спикеры выступили с собственными прогнозами относительно стоимости барреля нефти. Кристос Костопулос указал на сложность прогнозирования цен на нефть в мировой экономической ситуации, но присвоил им «низкий уровень», который не позволяет сравнения с уровнем стоимости барреля в 2013 году. Максат Муханов был более конкретен и указал, что цена нефти может держаться на уровне 50–60 долларов за баррель «с возможным ростом».
При этом оба спикера согласились, что казахстанскую экономику поднимет и удержит в зоне роста в 2016–2017 годах производство национального продукта с высокой добавочной стои­мостью.

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