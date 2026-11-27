Назерке Онгар известна многим ценителям поэзии. Ее первые стихи были рождены в школьные годы. Тогда же они были опубликованы в местных периодических изданиях. Назерке стала участвовать в литературных конкурсах, в том числе «Абай оқулары», в конкурсах чтецов. Позже ее произведения вошли в сборники молодых авторов.

фото из личного архива героини

Со временем девушка поняла, что поэзия для нее – не просто увлечение или юношеский порыв, а внутренняя потребность. Это возможность осмысливать жизнь, делиться чувствами и говорить о том, что порой невозможно выразить обычными словами.

– Творчество помогает мне вести диалог с собой и окружающим миром. Через поэзию я стараюсь передать мгновения жизни, переживания, радости и тревоги. И для меня самое ценное – когда читатель узнает в моих строках себя, – признается Назерке Онгар.

Тематика ее произведений разнообразна, но в центре всегда остается человек – его чувства, мысли, мечты и переживания. Она пишет о поиске своего места в жизни, любви, отношениях. Автора вдохновляет сама жизнь: случайные встречи, дорогие сердцу воспоминания, радостные события и моменты, которые заставляют задуматься. Иногда поводом к созданию стихотворения становится одно услышанное слово, чья-то история.

– С годами мое отношение к поэзии, как и восприятие самой жизни, заметно изменилось. Если в юности строки чаще рождались из непосредственных чувств и эмоций, то со временем я стала глубже смотреть на окружающий мир. Изменилось мое восприятие людей, взаимоотношений, поступков и жизненных обстоятельств, – описывает свое внутреннее состояние моя собеседница.

Это, безусловно, отразилось и на творчестве. В стихах стало больше философских размышлений о человеческой природе, жизненном выборе, ответственности, ценностях и внутреннем мире женщины. Сегодня ей важно не просто передать эмоцию, но и понять ее истоки, заставить читателя задуматься. Она убеждена, что настоящая поэзия с годами не должна терять актуальности – напротив, она должна обретать глубину. Ведь зрелость – это не отказ от чувств, а умение осмысливать их и смотреть на жизнь более осознанно.

– Выйдя замуж, я поняла, что семейная жизнь – это не всегда та радужная картина, которую мы представляем себе в юности. Она во многом состоит из обычных будней, повседневных забот и обязанностей. Но в то же время именно от нас зависит, какими красками наполнить ее и какой смысл придать привычным вещам. Безусловно, все это повлияло и на мое творчество. В какой-то период семейные заботы и жизненные обстоятельства стали занимать больше времени и внимания. Я даже задумывалась о том, какое место поэзия занимает в моей жизни. Но позже поняла: она не существует отдельно от реальности. Напротив, именно прожитый опыт, человеческие отношения, радости, разочарования и наблюдения становятся настоящим источником вдохновения, – делится сокровенным поэтесса.

Примечательно, что некоторые стихи Назерке со временем обрели музыкальное звучание и стали песнями. Среди них – «Арман айым», «Бұрынғыдай», «Күнің болсам, Ләйлімсің», «Қарлығашым», «Сен қайта оралғанда» и другие. Для нее каждое из этих произведений по-своему дорого. Они отличаются настроением, эмоциональной окраской и внутренним содержанием. К тому же супруг поэтессы Жанболат Таласбай – певец, поэтому музыка занимает особое место в их семейной жизни.

– Пожалуй, особая радость для поэта – услышать собственные строки в песне и понять, что они продолжают жить уже в сердцах других людей. Для меня очень важно, чтобы мелодия не заслоняла первоначальный смысл моих строк, а бережно дополняла, сохраняя авторский замысел, – говорит моя собеседница.

Поэтесса гордится тем, что на Днях культуры Жамбылской области в рамках EXPO-2017 в Астане была исполнена песня на ее стихотворение «Өмір дедім».

Другим важным событием в жизни Назерке Онгар стал региональный литературный проект «Авангард», который объединяет творческих людей и создает пространство для развития поэзии. Поэтесса является его участницей и соорганизатором вместе со своей подругой и коллегой по цеху Арайлы Жаксылык. Для нее это возможность внести свой вклад в культурную жизнь города.

Назерке хочется, чтобы стихи, рожденные в серд­це и пока оставшиеся на бумаге, однажды обрели форму отдельного авторского сборника. Тем более что за годы накопилось достаточно много материа­ла. Она также мечтает о собственном творческом вечере, где можно будет поделиться с читателями не только стихами, но и частицей своей души.

– Думается, всему свое время. И оно пока еще не наступило. Главное – не терять вдохновения, продолжать писать и оставаться верной себе, – уверена поэтесса.