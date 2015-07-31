Свежий выпуск Оставил яркий след в сердцах Александр ВИТРЕНКО, Костанайская область

Иван Иванович хорошо знаком читателям «Казахстанской правды» – нередко публиковался в ней, особенно в 60–70-е годы прошлого столетия, с очерками о становлении молодого горняцкого города, о его людях, с фронтовыми воспоминания­ми. А в Рудном он известен как основатель первого профессионально-технического училища, давшего путевку в жизнь не одному поколению рударей и железнодорожников, как создатель и многолетний директор краеведческого музея, как автор более десятка основательных книг об истории края, его «звездных и беззвездных героях» (один из сборников так и называется), на его стихи написаны песни. К нему шли и шли люди.

Мы в редакции местной газеты, с которой И. Дьячков активно сотрудничал с ее основания, называли Ивана Ивановича ходячей энциклопедией: во-первых, он обладал цепкой памятью и ясным умом до последних дней, во-вторых, дома хранил все подшивки городской и областной газет, вел специальные папки по истории города. Он писал книги, даже будучи тяжело больным, работал над очередным изданием. Успел. Книга, приуроченная к шестидесятилетию треста «Рудныйсоколовстрой» и рассказывающая о славных делах коллектива, построившего в бескрайней степи красивый славный город Рудный, увидела свет незадолго до кончины автора…

Многие часто обращались к нему за консультациями разного рода. И отказа не знал никто: телефон в квартире не смолкал, один визитер сменял другого. Мы знали И. Дьячкова как отличного журналиста и педагога, великолепного рассказчика, мудрого и душевного человека. Не лез и за словом в карман в острых ситуациях.

Иван Иванович являлся почетным гражданином не только Рудного, но и украин­ского города Лукашовка. Это звание благодарные его жители присвоили нашему земляку за мужество при освобождении от немецко-фашистской нечисти как города, так и Черкасской области. Ездил Иван Дьячков туда на встречи с однополчанами 9-го гвардейского воздушно-десантного полка, в нем он воевал с ноября 1941-го по сентябрь 1944-го, вернувшись домой инвалидом первой группы. А потом и встречи такие прекратились. Из прославленного девятого полка он остался один. А теперь и он в вечности…

Но мы запомнили его жизнерадостным и приветливым, беззаветно любящим родину и земляков. И пусть эта заметка станет скромным газетным памятником. Он любил журналис­тику и вообще жизнь во всех ее проявлениях. И то же нам завещал.



