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Оставить Европу без нефти и газа пригрозил Иран
Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что в ответ на ужесточение экономических санкций Запада, стремящегося ограничить развитие ядерной программы Исламской республики, Тегеран может сократить поставки нефти и газа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

"Газ необходим и Европе, и всему миру. Иран обладает инструментом, который он сможет применить в качестве санкционного, если сочтет это необходимым", – сказал Хаменеи, выступая в Тегеране перед делегацией одной из провинций страны.

Хаменеи отметил, что если не оказывать сопротивление давлению Запада, то "будут вводиться новые ограничения по ядерной программе и новые санкции".

Иран добывает в сутки 2,7 млн баррелей нефти и 600 млн кубометров газа. Исламская республика обладает третьим по объему запасом нефти (около 10% мировых запасов, или 18,8 млрд тонн), уступая только Саудовской Аравии и Венесуэле. В течение года Иран намерен сократить доходы от экспорта нефти и газа с 30 до 25%.

Согласно информации государственного информационного агентства Ирана (IRNA), на прошлой неделе Евросоюз возобновил действие санкций в отношении Национальной иранской танкерной компании (НИТК) и иранского бизнесмена Хосейна Гольпарвара, что и послужило поводом для выступления Хаменеи.

В конце января 2015 года Иран отказался от использования американского доллара при расчетах с зарубежными партнерами. Заместитель директора Центробанка Ирана Голям Али Камьяб заявил, что при заключении зарубежных контрактов Иран будет использовать другие валюты, в частности юань, евро, турецкую лиру, российский рубль и южнокорейскую вону.

Санкции Евросоюза и США, введенные против Ирана в 2012 году, ограничивают возможность продавать нефть за рубеж. Причиной санкций стало продолжение работы Тегерана над ядерной программой. Европейцы и американцы подозревают Иран в разработке ядерного оружия, однако иранцы эти обвинения отвергают, настаивая на исключительно мирном характере программы.

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