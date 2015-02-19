Оставить Европу без нефти и газа пригрозил Иран

Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что в ответ на ужесточение экономических санкций Запада, стремящегося ограничить развитие ядерной программы Исламской республики, Тегеран может сократить поставки нефти и газа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
"Газ необходим и Европе, и всему миру. Иран обладает инструментом, который он сможет применить в качестве санкционного, если сочтет это необходимым", – сказал Хаменеи, выступая в Тегеране перед делегацией одной из провинций страны.
Хаменеи отметил, что если не оказывать сопротивление давлению Запада, то "будут вводиться новые ограничения по ядерной программе и новые санкции".
Иран добывает в сутки 2,7 млн баррелей нефти и 600 млн кубометров газа. Исламская республика обладает третьим по объему запасом нефти (около 10% мировых запасов, или 18,8 млрд тонн), уступая только Саудовской Аравии и Венесуэле. В течение года Иран намерен сократить доходы от экспорта нефти и газа с 30 до 25%.
Согласно информации государственного информационного агентства Ирана (IRNA), на прошлой неделе Евросоюз возобновил действие санкций в отношении Национальной иранской танкерной компании (НИТК) и иранского бизнесмена Хосейна Гольпарвара, что и послужило поводом для выступления Хаменеи.
В конце января 2015 года Иран отказался от использования американского доллара при расчетах с зарубежными партнерами. Заместитель директора Центробанка Ирана Голям Али Камьяб заявил, что при заключении зарубежных контрактов Иран будет использовать другие валюты, в частности юань, евро, турецкую лиру, российский рубль и южнокорейскую вону.
Санкции Евросоюза и США, введенные против Ирана в 2012 году, ограничивают возможность продавать нефть за рубеж. Причиной санкций стало продолжение работы Тегерана над ядерной программой. Европейцы и американцы подозревают Иран в разработке ядерного оружия, однако иранцы эти обвинения отвергают, настаивая на исключительно мирном характере программы.