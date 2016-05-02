Оставить в наследство цветущие сады Статьи Шамиль АБИЛЬТАЕВ, музыкант, кюйши-домбрист, композитор, заслуженный деятель искусств Казахстана

А никак! Почему? Зайдите в любой магазин, и что вы там увидите? Лук – узбекский, яблоки – польские, капуста из Кыргызстана, огурцы – турецкие, морковь – и та завезена откуда-то… А где наши овощи? Да, в некоторых хозяйствах активно и неплохо занимаются выращиванием овощей, но они готовы поставлять их в ограниченном количестве и только в осеннее время. Но организм-то требует витаминов круглый год!



Земля должна работать на экономику страну, на ее будущее. Запасы нефти со временем будут исчерпаны, а земля – это наше золотое достояние, доставшееся нам от наших великих предков, проливавших свою кровь за каждую ее пядь. Но сегодня она находится в плачевном состоянии, за ней никто не ухаживает, ее никто не лелеет.



Как-то ехал на поезде из Алматы в Астану и когда смотрел в окно, меня не покидала гордость от того, какая же бескрайняя наша степь! Действительно Страна Великой степи!

Но вот волею судьбы пришлось мне побывать в одной из стран Средиземноморского региона. И тоже ехал на поезде из одного края страны в другой. И вспомнил я тогда свой путь из Алматы в Астану, но чувство гордости на этот раз покинуло меня. Здесь, в чужой стране, я не увидел практически ни одного брошенного метра земли. Было видно, что она ухоженная, везде чувствовалась заботливая крестьянская рука.



А сколько у нас земли остается вне человеческих забот? Почему мы не пользуемся всеми данными нам Богом благами?

Все, кому близок крестьянский труд, кому небезразлична наша продовольственная безопасность, должны покупать землю, брать ее в аренду и получать материальные блага. Это наш долг не только перед великими предками, передавшими нам это великое наследие. Это наш долг перед будущими поколениями, которым мы должны оставить цветущие сады, а не заросшие бурьяном овраги.

