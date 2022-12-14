Оставившим места несения службы силовикам может грозить до 10 лет лишения свободы

Генпрокуратура предлагает ужесточить наказание для бросивших места несения службы сотрудниками правоохранительных органов до 10 лет лишения свободы. Об этом, отвечая на вопросы депутатов, сообщил заместитель генпрокурора РК Жандос Умиралиев, передает Kazpravda.kz .

Как напомнил депутат Ерлан Саиров, во время трагических январских событий некоторые сотрудники силовых структур оставили места несения службы в Талдыкоргане, а также Жамбылской и Кызылординской областях.

«У меня вопрос к представителям прокуратуры, какие меры были приняты в отношении руководителей этих органов, когда мы узнаем о результатах расследований?» – спросил мажилисмен.

По словам заместителя генпрокурора Жандоса Умиралиева, органы прокуратуры ежемесячно предоставляют соответствующую информацию по расследованию дел о январских событиях.

«Мы сообщаем сколько уголовных дел возбуждено, сколько человек привлечено к ответственности. Если нужна соответствующая информация я могу предоставить. Касательно оставления мест сотрудниками правоохранительных органов – в этом месяце были внесены соответствующие изменения в закон. В случае угрозы жизни или здоровью, а также оставления своего места работы, превышения полномочий и многие другие функции, мы в Уголовный кодекс внесли новую статью, где указывается ответственность лиц. Здесь конкретно было указано – до 10 лет (лишения свободы – прим. авт.)», – отметил он.