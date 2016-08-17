Оставшихся без грантов 45 обладателей знака "Алтын белгі" обучат вузы РК за свой счет

Ряд вузов Казахстана заявил о готовности учить за свой счет 45 обладателей "Алтын белгі", не получивших государственные образовательные гранты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
Министерство образования и науки Республики Казахстан отработало с вузами страны возможность предоставления грантов для обучения обладателей "Алтын белгі", не получивших государственные образовательные гранты. Инициативу поддержали ректоры почти десятка казахстанских вузов, и уже стало известно количество предоставляемых ими грантовых вузовских мест: Казахский национальный университет им. аль-Фараби – 10 чел., Университет "Туран" – 10 чел., Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова – 1 чел., КазГЮУ – 15 чел., Университет Нархоз – 3 чел., Университет им. С. Демиреля – 2 чел., Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай-хана – 1 чел., Алматы менеджмент университет – 1 чел., Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова – 2 чел.
МОН благодарит вузы за проявленную социальную ответственность перед обществом, работодателями и выпускниками, ведь ребята, показывавшие отличные знания, подтвердившие их во время ЕНТ, сейчас остались бы без возможности бесплатно учиться в вузах. В этом году, по итогам республиканского конкурса по присуждению образовательных грантов, 45 обладателей знака "Алтын белгі" не получили образовательные гранты. Это объясняется тем, что практически все обладатели "Алтын белгі" выбирают престижные специальности, где размещается незначительный госзаказ.
Так, из оставшихся в этом году без грантов 45 обладателей знака "Алтын белгі" 19 человек выбрали экономические специальности, 8 – международные отношения, 14 – юридические, 4 – переводческое дело. В то время, как государством наибольшее количество государственных образовательных грантов выделяется на технические и технологические специальности, особо востребованные на рынке труда и необходимые для экономики страны, например, в таких сферах, как транспортная техника, строительство, радиотехника, электроника, телекоммуникации, нанотехнологии и многие другие.
