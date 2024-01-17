«Оставьте в покое мобильные платежи» – депутат налоговикам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Садыков сообщил, что депутаты не раз выражали несогласие с такими подходами налоговых органов.

«Более того, в 2019 году президентом было поручено вообще снять этот вопрос с повестки дня, так как благодаря своему удобству, система моментальных переводов становится все более популярной среди населения. Тем не менее, в прошлом году Правительство приняло решение о введении фискального контроля мобильных переводов. И это сразу же создало проблемы для бизнеса и населения», - сказал он.

Он напомнил, что ранее, при оплате через мобильные переводы, продавец был обязан выбить кассовый чек, теперь же обороты, полученные через онлайн-переводы, считаются отдельно, а по пробитым кассовым чекам - отдельно. Соответственно, предприниматель, работающий на упрощенном режиме налогообложения, должен оплатить налог за один и тот же доход - дважды. А это ведь значительные суммы для малого бизнеса - вместо 3% придется платить 6%.

«Вторая проблема - это комиссии банков за прием безналичных платежей через посттерминалы, которые доходят до 2,8%. В итоге, финансовая нагрузка на предпринимателя вместо 3%, вырастает до 8,8%. Заставляя работать через посттерминалы, налоговые органы лоббируют интересы банков. Обещанная Нацбанком национальная платежная система так и не появилась. В тоже время, заявления налоговиков о запрете приема наличных платежей нарушают требования Закона «О платежах и платежных системах», согласно которому наличные и безналичные платежи являются равноправными. В этой связи, принуждение предпринимателя к какой-либо конкретной форме оплаты является незаконной», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что малый и микробизнес - это не олигархи, это обычные люди, которые продают товары в маленьких магазинчиках или оказывают мелкие услуги.

«Не они воруют деньги из бюджета и выводят в офшоры. Если такой предприниматель даже уклонится от налога на 5 тысяч тенге, он эти деньги оставит в стране и, к примеру, купит сыну ботинки или немного расширит свой небольшой бизнес. При объяснении налоговые органы делают упор, что контролю подлежат 100 мобильных переводов от разных лиц. Но при этом не определена их сумма, что позволит подвергать контролю любые, самые мелкие платежи по 100-200 тенге. Тогда вопрос к Налоговым органам, кого вы все-таки ищете – тайных олигархов и коррупционеров, или тех, кто просто выживает. От такого контроля страдают обычные таксисты, швеи, самозанятые, у которых доходы меньше средней зарплаты. Получается, вы хотите обложить налогами тех, кто еле сводит концы с концами. Но тогда им проще перестать работать и получать социальную помощь от государства», - констатировал Садыков.

Он отметил, что введенный тотальный контроль за мобильными переводами никоим образом не затронет коррупционеров, а отразится на добросовестном малом предпринимательстве.