​«Остеохондрин S», полынь горькая и биойогурт

37 работ представили ученики обоих шымкентских Назарбаев Интеллектуальных школ на конкурс научных проектов, организованный в рамках трехстороннего Меморандума о сотрудничестве и развитии дуального образования. Это второе по счету состязание, вызвавшее большой интерес среди юных исследователей. Достаточно сказать, что в 2015 году школьники представили 24 работы, на этот раз проектов оказалось наполовину больше. В рамках «Академической программы SANTO» выделяются гранты для ученых, школьников и студентов, проводятся семинары и тренинги для фармацевтической индустрии, осуществляется производственная практика в компании SANTO и учреждениях Polpharma, проводятся ознакомительные поездки на научные и производственные площадки.

Работы школьников оценивала специальная комиссия. В ее состав вошли директор ТОО «Центр развития науки, образования и бизнеса» Марлен Есиркепов, директор филиа­ла РГП «НИИС» МЮ РК (Национальный институт интеллектуальной собственности) Максат Елибаев, начальник департамента развития человеческого капитала и социального партнерства Палаты предпринимателей ЮКО Берик Кенжебаев, директор по исследованиям и разработкам АО «Химфарм» Данаил Дончев и начальник лаборатории АО «Химфарм» Ивета Данце.

Победителями признаны три проекта, авторы которых – старшеклассники. Ученик 11 F класса НИШ Аскар Айбек предложил «Разработку технологии и исследования лечебно-профилактического косметического крема «Остеохондрин S». Ученица 11 K класса Аделя Кеутаева работала над получением из местной полыни горькой альтернативного лекарства, путем исследования и синтеза эфирного масла с богатым химическим составом. Ученица 11 C класса Мерей Момынкулова разработала технологию получения биойогурта из верблюжьего молока. Авторов этих работ наградили ценными призами, каждому вручив по Ipad Air.

В число лидеров вошли еще 7 учеников НИШ, наградой для которых стали электронные книги. Жюри сочло их работы перспективными, рекомендовав продолжить исследования. К примеру, ученик 11 F класса Олжас Кулакеев работал над проектом по получению биологически активных веществ из растения аст­рагала однолисточкового. Ученица 11 К класса Рамиля Мамедова изучала влияние гидропоники на лекарственные свойства ромашки. Ученик 10 М класса Дамир Муталов предложил получать чайный продукт на основе растительной травы стевия, выращенной в условиях Южного Казахстана.

В рамках образовательного проекта «Академическая программа SANTO» на базе АО «Химфарм» открыт обучающий класс для студентов и школьников. Ежегодно компания принимает на практику более 300 студентов со всего Казахстана. Они имеют возможность познакомиться с работой новейшего оборудования АО «Химфарм», научно-исследовательским испытательным центром, лабораторией контроля качества. Таким образом будущие специалисты отрасли получают доступ к ноу-хау, опыту международной группы Polpharma.