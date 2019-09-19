​Осторожно: Град!

В течение месяца артиллерийс­кие подразделения Атырауского, Актауского и Актюбинского гарнизонов совершенствовали свои навыки в наступательном и оборонительном бою на полигоне «Оймаша» в Мангистауской области.

– В ходе сборов артиллерийские подразделения всех воинских частей РК были переброшены на полигон, – сообщает пресс-секретарь управления командую­щего войсками регионального командования «Запад» Рустем Игисинов. – С личным составом проведены боевые стрельбы, а также тактические учения артиллерийских батарей. Командую­щий войсками регионального командования «Запад» полковник Нурлан Алдияров поставил перед артиллеристами конкретные задачи: улучшить навыки в организации боевых действий и полевую выучку личного состава.

Артиллерийские стрельбы выполнялись из реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», «Акация» и «Тюльпан», артиллерийских орудий и минометов.

Как отмечает заместитель ­командующего войсками РгК «Запад» полковник Аскар Биназаров, военнослужащим важно сократить время нахождения артиллерийских расчетов на огневой позиции, а также добиться тесного взаимодействия с подразделениями разведки и беспилотных летательных аппаратов. Помимо огневой подготовки внимание уделялось совершенствованию профессионального мастерства командиров в управлении подразделениями, взаимозаменяемости личного состава отделений, расчетов и экипажей.