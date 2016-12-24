​Осторожно: пиротехника!

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Гуляим ТУЛЕШЕВА, Астана

В частности, отметил он, массовые праздники нужно проводить только в помещениях, которые обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами, не имеют на окнах решеток и расположены не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

По словам Р. Иманкулова, сегодня порядка 7 тыс. объектов образования, здравоохранения, социального назначения, культуры, спорта по всей стране взяты на контроль для обеспечения постоянного мониторинга противопожарного состояния. Повысить бдительность должны и жители частного сектора, поскольку эта сфера по-прежнему остается самой нерегулируе­мой с точки зрения государственного пожарного контроля. По статистике, в Казахстане порядка 68% пожаров происходит в жилых районах, в праздничные новогодние дни эта цифра возрастает до 82–85%.

По информации представителя Комитета административной полиции МВД РК Марата Отыншина, в ходе проводимых с 12 декабря 2016 года по 5 января 2017 года оперативно-профилактических мероприятий «Пиротехника» выявлено 177 нарушений Правил хранения, учета, использования, перевозки, уничтожения, ввоза, вывоза пиротехнических изделий. Всего из оборота изъято более 5 тыс. единиц всевозможной пиротехники.

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