​Осторожно, «Синий кит»!

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Ольга Файнштейн, Астана

Как сообщила пресс-служба МВД РК, в 2016 году по республике было расследовано 9 уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних. Однако каких-либо сведений о влиянии на их поведение социальных сетей не получено. В настоящее время правоохранительные органы проводят мониторинг сети Интернет на предмет выявления групп с идеями суицида и иной противоправной направленности для блокирования доступа.

В целях профилактики детских суицидов МВД призывает родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей, а также сообщать в полицию обо всех подобных фактах.

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