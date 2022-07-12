Осторожно, вода!

Пятеро погибших – такова печальная статистика всего нескольких дней пляжного сезона на Капшагайском водохранилище, который продлится до конца лета.

В конце июня горе пришло в одну из алматинских семей: на Капшагае утонули двое родных братьев 12 и 15 лет, а также дядя и тетя мальчиков, бросившиеся их спасать. Как сообщила пресс-служба ДЧС Алматинской облас­ти, туристы отдыхали в необорудованном для купания месте – в районе «Голубой залив».

Пляж, где утонули сразу четыре человека, сейчас закрыт. Более того, представители акимата Конаева выявили нарушения на базе отдыха, где останавливалась семья алматинцев. Выяснилось, что, согласно документам, земельный участок на прибрежной территории предназначен для… ведения сельского хозяйства, а не приема туристов. То есть предприниматели использовали объект не по целевому назначению.

Разбираться в причинах проис­шедшего будет специальная комиссия городского акимата. Тем временем родственники погибших, приезжавшие вместе с ними в тот злополучный день в Конаев, намерены добиться наказания виновных. По их словам, рядом с берегом была огромная воронка, куда затянуло сперва мальчиков, а затем их дядю и тетю. Причем спасателей на том месте не оказалось, вызволять людей из водной ловушки было некому.

Как рассказали убитые горем алматинцы, они бы ни за что не пошли купаться, если б знали, какая опасность им грозит. Это позже туристы заметили, что на пляже нет заградительных буйков. К тому же администраторы базы отдыха не предупредили их о наличии большой ямы в воде. Хотя за вход на пляж и парковку машин отдыхающим пришлось заплатить. Откуда же им было знать, что в этом месте нельзя купаться?

Между тем, по информации областного департамента ЧС, в городе Конаеве имеются семь коммунальных пляжей, оснащенных спасательными вышками, пунктами медицинской помощи и другими необходимыми средствами для обеспечения безопасности людей. Здесь организовано дежурство спасателей-водолазов. Кроме того, на побережье водохранилища насчитывается 140 частных пляжей. Есть места, где купаться строго запрещено, о чем предупреждают соответствующие знаки.

Сейчас лето в самом разгаре, ежедневно на базы отдыха Конае­ва направляется нескончаемый поток машин из Алматы. А в выходные на капшагайской трассе наблюдаются многокилометровые пробки. По данным местных властей, в Конаеве насчитывается 176 гостиниц, каждое лето они обслуживают несколько сотен тысяч отдыхающих, большинство которых – алматинцы.

Спустя несколько дней после трагедии, 7 июля, на Капшагайском водохранилище вновь случилось несчастье. Утонул гражданин Индии – 23-летний студент Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова.

Как выяснилось, группа студентов-иностранцев прибыла в Конаев из Алматы. По информации департамента ЧС, ребята заплыли далеко от берега и на предупреждения общественных спасателей не реагировали. В какой-то момент один из парней отплыл дальше других и, не рассчитав свои силы, утонул. Спасатели извлекли его тело из воды.

По данным МЧС РК, с начала года на водоемах страны утонули 116 человек, в том числе 42 несовершеннолетних. По показателю смертности на воде лидирует Алматинская область. И это несмотря на то, что спасатели совместно с полицейскими регулярно проводят рейды, в ходе которых инструктируют отдыхающих о соблюдении правил безопасности.

Сейчас оперативно-спасательные отряды региона перешли на усиленный вариант несения службы. Как известно, основные причины несчастных случаев на воде – заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, алкогольное опьянение. Нельзя оставлять детей без присмотра, прыгать в воду с лодок, мостов и причалов. В случае долгого купания возможны переохлаждение организма и мышечные судороги.

К примеру, недавно сотрудниками ДЧС в ходе патрулирования капшагайской акватории были спасены трое молодых мужчин. Одного из них на надувном мат­расе унесло от берега на 250 м, двое других заплыли самостоятельно еще дальше – на 400 м. В этот момент одному из пловцов в воде свело судорогой ногу, а второй не рассчитал свои силы, запаниковал и начал тонуть. На спасательном катере парней оперативно эвакуировали на берег и строго предупредили о соблюдении правил безопасности.

Нередко специалисты службы спасения проводят поисково-спасательные работы в ночное время, при нулевой видимости и сильных волнах, рискуя собственной жизнью. Бывает, что рыбаков уносит ветром на лодке за несколько километров от берега. Некоторые туристы устраивают заплывы на необорудованных для купания местах. Ныряют в воду без спасательных жилетов.

В общем, до конца лета у водных спасателей продолжится горячая пора. А туристам стоит помнить, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и лишний раз не рисковать.