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Осторожно: злой хозяин!

Назгуль Испанова, Северо-Казахстанская область

Все началось с конфликта, который произошел в одном из микрорайонов Петропавловска. 39-летний мужчина выгуливал своего питбуля, а проходивший мимо горожанин сделал ему замечание, мол, собака без намордника. Реакция хозяина пса оказалась, мягко говоря, неожиданной.

– На номер 102 поступил вызов от гражданина о том, что его покусала собака. Более того, в ходе словесного конфликта владелец собаки ударил его ножом в спину. Мужчина был доставлен в 3-ю городскую больницу. Выехавшей следственно-оперативной группе не удалось попасть в квартиру, так как 39-летний мужчина категорически отказался отворять дверь, при этом угрожая открыть газ и взорвать дом, – рассказали о ЧП в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

На место происшествия выехало руководство областной и городской полиции, областной и городской прокуратуры, ДЧС. Было принято решение об отключении подъезда от газоснабжения и электричества.

Увидев, что внизу на улице скопилось большое количест­во полицейских и жильцов дома, буйный горожанин повел ­себя еще более странно – вместе с ­сожительницей стал выражать готовность выпрыгнуть ­из ­окна квартиры. А еще муж­чина ­несколько раз доставал ост­рые предметы и демонстративно резал себе кожу на руке.

Полицейским пришлось применить пожарную автолестницу, чтобы добраться до правонарушителя, однако хозяин квартиры оказал яростное сопротивление: набрасывался на них прямо из открытого окна то с ножом, то с острыми предметами под лай рассвирепевшего питбуля, а затем быстро закрывал окно. Улучив момент, трое бойцов спецназа и СОБРа, разбив окна, ворвались в квартиру и обезвредили вооруженного хозяина, загнав собаку в дальнюю комнату.

По сообщению пресс-службы ДП СКО, данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 293 УК РК «Хулиганство». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

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