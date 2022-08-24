Острота ума и спокойствие сердца

Ярким событием уходящего месяца стал стартовавший в Атырау международный фестиваль шахмат Atyrau Chess Festival 2022, организованный четырехкратной чемпионкой мира, победителем множества состязаний, международным гроссмейстером

Динарой Садуакасовой.

На высокой скорости

Шахматы – это не только развитие интеллекта, памяти и внимания, но и помощь в воспитании гиперактивных детей, которые живут на самой высокой скорости. Словосочетание вошло в обиход несколько лет назад и прижилось, потому что таких детей нынче немало. И можно видеть самое разное отношение к ним – от понимания (что ж поделать, темперамент такой) до осуждения и критики.

Бывает разным и подход родителей в воспитании таких чад. Егоза и непоседа требует на порядок больше внимания, терпения и сил, чем спокойный ребенок. Некоторые бегут к врачам, а пос­ле покупают кучу лекарственных средств «для успокоения», другие с терпением праведников стремятся учить усидчивости, третьи идут к психологу. Есть и те, кто обращается к нетрадиционной медицине.

Как-то в мечети я была свидетелем, как молодая мама с усталыми глазами привела мальчишку лет пяти к имаму и выдохнула из последних сил: «Скажите, можно почитать что-нибудь такое, чтобы он успокоился! Я уже не могу!» Священнослужитель, немного оторопев, объяснил мамочке, что воздействовать на темперамент ребенка лечение по исламу вряд ли может. Что это характер, данный свыше, но он почитает суры для пользы общего энергетического фона.

Кому-то это покажется смешным и нелепым, но на самом деле быть родителем ребенка, у которого внутри «вечный двигатель», нелегко. В качестве вспомогательной терапии в комплексном подходе к этому вопросу специалисты нередко рекомендуют занятия спокойными видами спорта: шахматы, шашки, тогызкумалак.

– Синдром дефицита внимания и гиперактивности бывает у детей, у которых была гипоксия мозга, а проще говоря, кислородная недостаточность во время беременности мамы или при родах, – говорит детский психолог Жулдыз Нурназарова. – Этот диагноз ставится невропатологами. Не каждого активного ребенка можно назвать гиперактивным, у некоторых это темперамент.

Детям с СДВГ рекомендовано не меньше двух часов бывать на свежем воздухе, не просто сидеть, а именно двигаться, чтобы мозг насыщался кислородом. Пассивные, спокойные виды спорта, как шахматы, рекомендованы, но обязательно нужно их чередовать с активными. После 9–10 лет гиперактивность, как правило, спадает, ребенок может конт­ролировать свое поведение.

Усидчивость насильно насаж­дать таким детям нельзя, но приучать их к спокойным видам спорта рекомендуется. Мы, например, выбрали шахматы.

А у нас во дворе...

В советские годы шахматы, шашки были неотъемлемой частью быта и жизни всех людей. Черно-белые доски из дерева с фигурками дарили на дни рож­дения, юбилеи, в каждом доме обязательно были шахматы. Играли в них в праздники, когда собиралась вся родня, играли во дворах многоэтажек, в поселковых парках, беседках, во время встреч друзей.

Найти человека, не знающего хотя бы азы игры в шахматы или шашки, было сложно. Особой популярностью пользовались и гросс­мейстеры, их имена были на слуху у всех – от детворы до пенсионеров.

Древняя игра, зародившаяся более 1 500 лет назад в далекой Индии, полюбилась во всем мире. Она не просто помогает развивать усидчивость, умственные и аналитические способности, критическое мышление, учит концентрировать внимание, но и действует как инструмент для тренировки мозга, не требует дополнительных трат, экипировки.

В 90-е годы ХХ века все изменилось, на первый план вышла необходимость выживания, а некогда любимую интеллектуальную игру затмили игры компьютерные. Теперь в каждом доме появились игровые прис­тавки типа Dendy, Sega. Позже, когда жизнь начала возвращаться в прежнее русло, стал расти и интерес к шахматам, шашкам.

За последние лет десять шахматы становятся все популярнее. Безусловно, этому способствовали блестящие победы наших шахматистов на международных соревнованиях. Особого внимания в ряду блистательных побед заслуживают успехи казахстанских шахматисток. Отрадно, что девушки, достигнув определенного этапа профессионального развития, спешат поделиться своими знаниями, создают школы, академии шахмат.

В Атырау международный фестиваль шахмат Atyrau Chess Festival 2022, организованный четырехкратной чемпионкой мира, талантливой Динарой Садуакасовой, собрал почти 300 участников, профессионалов и любителей шахмат из разных стран, включая Казахстан, США, Нидерланды, Литву, Украину, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Россию.

Почти на 10 дней город на западе Казахстана привлек внимание всего шахматного мира. Хочется отметить и предоставленную всем желающим возможность участвовать в семинаре, мастер-классах и сеансах одновременной игры. А родители детей школьного возраста не без любопытства могли наблюдать за учениками академии шахмат, принимающими участие в фестивале.

Масштаб и важность мероприятия подчеркнул и Глава государства, отправив поздравительное письмо участникам и организаторам. Мы следим за фестивалем как родители ребенка, которому только предстоит пройти путь в черно-белый, но такой разный и интересный мир шахмат.

И за эти дни приходит четкое понимание, что Жаңа Қазақстан – это мы с вами, это общество, где каждый делает свое дело на «отлично», трудится с любовью, делится накопленным багажом знаний. Заявляет на весь мир, что у нас в стране есть таланты, и приглашает всех помериться силой знаний. Как это и сделала выдающаяся казахстанская спортсменка Динара Садуакасова.