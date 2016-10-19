Статьи
Остров холода
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
В течение нескольких дней мы ищем ответ на вопрос: когда нам дадут тепло? Да, мы видели, что в начале августа вокруг здания развернулась масштабная замена труб. Однако уже середина октяб­ря, а работы еще не закончены.

Первым делом мы позвонили в акимат Алмалинского района, к территории которого мы относимся. На том конце провода отрапортовали, что, по информации АО «Тепловые сети», наше здание уже подключено к отоплению. «По всей вероятности, у вашего здания отсутствует акт готовности ­объекта к отопительному сезону и подключения к теплу», – ответили мне. И порекомендовали связаться с ответственным за отопление нашего здания.

По информации начальника административно-хозяйственного отдела КазНИПИ «Энергопром» Ивана Малахова, все документы у него в полном порядке, все системы здания и документы были готовы еще в середине лета. Вчера в первой половине дня он лично осмотрел ремонтные работы и убедился в том, что там еще не были сварены трубы.

О какой подаче тепла и горячей воды может идти речь в таком случае? Закономерный вопрос, почему работы не завершены в срок подрядной организацией, выигравшей тендер на ремонт тепловых сетей, привел меня в управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Алматы. Мы связались с заместителем руководителя этого управления Ерболатом Амангалиевым. Он был удивлен этим фактом, так как, по его сведениям, все объек­ты уже подключены к теплу. Чиновник заверил, что окончательную информацию по этому вопросу он сможет дать только после ­заключения аварийной бригады, которая немедленно выехала на место.

...Но очередной рабочий день мы закончили в холоде.

Популярное

Все
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Тонкая красная нить инфоцыганства
Чем позже ваш ребенок ­узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Виноват ли климат и климат ли виноват?
Мир можно изменить, если изменить людей
Так вершились судьбы миллионов
Скоро ли жители и гости столицы получат удобный выезд из города на скоростную трассу?
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
Тише едешь – дальше будешь
«Черный принц», «елизавета» и... «болото»
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
Острота ума и спокойствие сердца
Хотят и могут
Познакомиться с образцами исконного казахского народного творчества можно на открывшейся в столице выставке
Мама не любит Интернет
Больше половины организаций образования Костанайской области, в которых проводилась аттестация, не прошли проверку
В лидерах – «Актобе»
«Бавария» бьет рекорды
Жест доброй воли
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Армении
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Снег выпал в ВКО
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Созвучие великих
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Статьи
«Черный принц», «елизавета» и... «болото»
Статьи
В лидерах – «Актобе»
Статьи
Тише едешь – дальше будешь
Статьи
Хотят и могут

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]