Статьи Остров холода Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

В течение нескольких дней мы ищем ответ на вопрос: когда нам дадут тепло? Да, мы видели, что в начале августа вокруг здания развернулась масштабная замена труб. Однако уже середина октяб­ря, а работы еще не закончены.



Первым делом мы позвонили в акимат Алмалинского района, к территории которого мы относимся. На том конце провода отрапортовали, что, по информации АО «Тепловые сети», наше здание уже подключено к отоплению. «По всей вероятности, у вашего здания отсутствует акт готовности ­объекта к отопительному сезону и подключения к теплу», – ответили мне. И порекомендовали связаться с ответственным за отопление нашего здания.



По информации начальника административно-хозяйственного отдела КазНИПИ «Энергопром» Ивана Малахова, все документы у него в полном порядке, все системы здания и документы были готовы еще в середине лета. Вчера в первой половине дня он лично осмотрел ремонтные работы и убедился в том, что там еще не были сварены трубы.



О какой подаче тепла и горячей воды может идти речь в таком случае? Закономерный вопрос, почему работы не завершены в срок подрядной организацией, выигравшей тендер на ремонт тепловых сетей, привел меня в управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Алматы. Мы связались с заместителем руководителя этого управления Ерболатом Амангалиевым. Он был удивлен этим фактом, так как, по его сведениям, все объек­ты уже подключены к теплу. Чиновник заверил, что окончательную информацию по этому вопросу он сможет дать только после ­заключения аварийной бригады, которая немедленно выехала на место.



...Но очередной рабочий день мы закончили в холоде.

