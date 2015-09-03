Островные государства могут использовать опыт развития Казахстана – Идрисов
Чингиз Майсеитов
Глава внешнеполитического ведомства республики Ерлан Идрисов принимает участие в третьем Саммите лидеров форума по развитию тихоокеанских островов (PIDF), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Как сообщается, в рамках форума Ерлан Идрисов провел официальные переговоры с президентом Науру – Бароном Вака, вице-президентом Микронезии – Йосиво Паликкун Джорджем, а также с генеральным секретарем PIDF Аменой Яуволи.
В ходе встречи стороны отметили практический интерес островных государств к инициативам Казахстана, особенно в области развития инновационных технологий и обмена опытом в этой сфере.
Также Ерлан Идрисов представил кандидатуру Казахстана на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2017–2018 годах. Он считает, что опыт развития Казахстана как государства с доходами выше среднего уровня может использоваться развивающимися островными государствами.
"Казахстан и тихоокеанские островные государства сталкиваются с общими вызовами – удаленность от мировых центров развития, торговых магистралей и хабов. Насколько Казахстан окружен сушей, настолько же и островные развивающиеся страны окружены океаном", – сказал Идрисов.
В ходе встречи с президентом Науру были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах. Также во время переговоров с Йосиво Паликкун Джорджем были затронуты вопросы налаживания тесного торгово-экономического и политического партнерства Казахстана и Микронезии.
Кроме того, глава МИД РК пригласил страны Океании принять участие в ЭКСПО-2017 в Астане.