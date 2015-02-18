Островок стабильности Ербол БЕРДЫГОЖИН, осмотрщик вагонов Защитинского эксплуатационного вагонного депо, Усть-Каменогорск

В депо мы иногда обсуждаем международные новости, особенно те, которые касаются наших соседей. Железнодорожники хорошо осознают также, что сейчас, в условиях надвигающихся глобальных вызовов, самое время серьезно задуматься о будущем нашего государства.

Ведь для простого рабочего человека главное – жить, работать и растить детей в стране, где царят мир и согласие. В Казахстане нет межэтнических разногласий, наш народ един, и в этом огромная заслуга Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева.

На фоне локальных войн, нестабильной финансовой ситуации на планете наша страна выглядит как островок стабильности. Если выборы будут проведены в этом году, уверен, всем нам будет легче пережить глобальный кризис, который наблюдается в мире.



