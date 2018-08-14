​Острову Возрождения жить

Остров Возрождения находится в пределах Большого Арала, в рамках границ Узбекистана и Казахстана. С 1936 по 1992 год там находился биологический полигон Министерства обороны СССР, который затем перешел под юрисдикцию Российской Федерации. На острове проходили полевые испытания экспериментальных образцов военной техники и оборудования, а также защитных костюмов перед их массовым произ­водством. Его площадь составляла около 200 кв. км, в том числе казах­станская часть – 70 кв. км.

Постановлением Верховного совета РК «О неотложных мерах по коренному преобразованию условий проживания населения Приаралья» от 18 января 1992 года биологический полигон на острове был закрыт. В результате прог­рессирующего падения уровня Аральского моря площадь острова к 90-м годам прошлого столетия увеличилась в 10 раз, с 200 кв. км до 2 000. В ближайшие годы остров может полностью слиться с материком. Это обстоя­тельство выдвигает вопросы его безопасности для населения страны и возможнос­ти хозяйственного освоения.

– Если говорить об эпидемиологической ситуации, то за пос­ледние 25–30 лет ни одного инцидента с возникновением особо опасных инфекций не возникало и не регистрировалось, – констатировал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин. –

Изучив результаты исследований острова Возрождения, мы сделали вывод, что данные земли могут быть переданы в хозяйственный оборот, в первую очередь для добычи полезных ископаемых, в сопровождении санитарно-эпидемиологической службы.

Напомним, что ранее, в период с 2003 по 2005 год, Казахским науч­ным центром карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева (КНЦКЗИ) проведено изучение острова Возрождения. Были исследованы 1 802 пробы почвы, 2 101 теплокровное животное и 8 286 их эктопаразитов – блох и клещей. Полученные результаты показали отсутствие эпидемиологической инфекционной опасности казахстанской части острова.

Минздравом в течение 3 лет, с 2012 по 2014 год, проводилось мониторирование инфекционной заболеваемости населения в пунктах, расположенных на прилегающей к Аральскому морю материковой территории, с целью выявления необычных в плане краевой патологии инфекционных заболеваний либо заболеваний неясной этиологии.

Как отметил главный госу­дарст­венный санитарный врач, за этот период на данной территории острова эпидемиологическая ситуация по особо опасным инфекциям оставалась благополучной, среди населения не регистрировались случаи заболевания особо опасными инфекциями – чумой, холерой, сибирской язвой, конго-крымской геморрагической лихорадкой. Также на острове не было следов эпизоотии, о чем свидетельствует присутствие приличного поголовья зайцев, лисиц и других диких животных. Араломорской и Актюбинской противочумными станциями ведется мониторинг прилегающей территории, создаются защитные зоны вокруг населенных пунктов, чабанских стоянок.

Стоит отметить, что материковую часть от казахстанской части острова отделяет водный перешеек, что ограничивает доступ туда людей и транспорта. Сегодня на остров люди попадают только на вертолетах, но прорабатывает­ся вопрос создания сухопутной дороги. При этом со стороны Узбекистана остров полностью открыт, что способствует движению транспорта и людей, а также беспрепятственной миграции в первую очередь грызунов, которые могут переносить инфекции. Поэтому за островом требуется наблюдение: начаты экспертные консультации с Узбекистаном о совместном плане работ по снижению угроз распространения опасных инфекций с острова.

Казахстан уже приступает к изучению пригодности казахстанской части острова Возрож­дения к использованию для хозяйственных нужд, а также в перспективе – для проведения разработок залежей углеводородного сырья. Разработан план мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия и проведению мониторинга в казахстанской части острова Возрождения и прилегающей к Аральскому морю материковой территории на 2018–2020 годы, который включает инженерно-техническое оборудование госграницы и проведение эпидемиологического, эпизоотологического и экологического мониторинга, изучение особенностей островной фауны и флоры.