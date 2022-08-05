Острой остается проблема ветхого жилья в Атырау

Внушительная сумма в 40 млрд. тенге необходима, чтобы снести аварийные дома и переселить жителей в Атырау.

Как рассказал аким города Мейирим Калауи, на сегодня в областном центре аварийными признаны 86 жилых строений, а это 1500 квартир, что документально подтверждено. Снос этих домов и переселение жителей в новые дома может обойтись бюджету в 40 млрд тенге. Выделение такой громадной суммы на эти цели из бюджета за два-три года вряд ли возможно.

По утверждению градоначальника, продолжать жить в ветхих домах нежелательно и к тому же небезопасно, качество жизни там очень низкое. Поэтому было принято решение призвать к этой работе бизнесменов, которые на месте ветхих домов построят новые дома в коммерческих целях, а жителям снесенных домов дадут возможность переселиться в новые квартиры. Государство тоже подключится к этой работе, к примеру, путем прокладки инженерной инфраструктуры, сноса старых гаражей и т.д., чтобы оказать помощь частным предпринимателям.

В настоящее время в программу реновации включены 253 дома, подлежащие сносу, это 3500 квартир, в которых проживает свыше 20 тысяч жителей. Программа реновации рассчитана до 2026 года, в ходе ее поэтапной реализации значительная часть ветхих домов будет снесена, на месте которых появятся новые дома.