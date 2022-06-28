Острым словом и пером

Накануне профессионального праздника – Дня работников СМИ – председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с представителями средств массовой информации, аккредитованными в Парламенте.

В торжественной обстановке в зале пленарных заседаний Мажилиса спикер палаты поздравил журналистов с праздником и подвел итоги традиционного конкурса «Парламент сөзі» на лучшее освещение деятельности депутатов.

Приветствуя журналистов, Ерлан Кошанов подчеркнул роль СМИ в реализации масштабных государственных реформ, проводимых под руководством Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

– СМИ для государства – это главные союзники в строительстве Нового Казахстана. В Мажилисе мы прекрасно понимаем это. И поэтому наша главная задача – создать журналистам все условия для работы, – отметил Ерлан Кошанов.

Перейдя к церемонии награж­дения премией Мажилиса «Парламент сөзі», Ерлан Кошанов отметил, что в этом году лауреатам вручаются обновленные статуэтки с символикой Мажилиса.

– Новая статуэтка сделана из прозрачного стекла. Это символизирует открытость Мажилиса и гласность всех решений, которые здесь принимаются, – уточнил он.

Председатель Мажилиса отметил также, что лучшие работы отбирала специальная комиссия, в состав которой вошли депутаты Мажилиса от всех фракций политических партий, представленных в нижней палате Парламента, а также представители профильного министерства. Победители конкурса определены по шести номинациям.

Лауреатом премии в номинации «За лучшую печатную публикацию» признаны журналисты газеты «Егемен Қазақстан» и «Время» – Абай Отар, Тогжан Гани.

Победителями премии «За лучший телевизионный сюжет» стали журналисты: телеканала «Астана» – Яна Гладкова и телеканала «Хабар 24» – Назерке Султанкулова.

В номинации «За лучший видео-, фотоматериал» отмечены Советхан Жагиев (телеканал «Qazaqstan») и Герард Ставрианиди (сетевое издание Informburo.kz).

А в номинации «За лучший интернет- и радиоматериал» победителями стали корреспондент информационного интернет-ресурса Tengrinews.kz Мейирим Смайыл, репортер «Казахское радио» Алмас Бадрахманов и журналист информационного агентства «Baq.kz» Ержан Жаубай.

Премию «Парламент сөзі» в номинации «Специальный репортаж» получили Гульфариза Рамазанова («Первый канал «Евразия»), Кристина Гринько (информационное агентство «Азаттық рухы») и Сауле Кумекбаева (Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан).

В номинации «За вклад в развитие парламентской журналистики победителями признаны Курмет Амангельды (газета «Айқын») и Аселим Абельдинова (телеканал «ТДК-42»).

Специальной номинацией «Парламент сөзі» в этом году были отмечены Международное информационное агентство «Каз­информ» и «31 канал».