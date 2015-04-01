Осудили браконьеров 747 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

В октябре прошлого года мужчины в пойме Иртыша застрелили четырех косуль. Ущерб, нанесенный незаконной охотой ГУ «Павлодарское учреждение по охране лесов и животного мира», был оценен в 740 тыс. тенге. В ходе досудебного производства подсудимые его возместили полностью.

Тем не менее приговором суда все трое признаны виновными. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП с лишением права заниматься охотничьим промыслом сроком на два года. Жаль, что штраф не воскресит грациозных животных.



