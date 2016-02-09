​Осудили действия Пхеньяна

Запуск баллистической ракеты вызвал негативную реакцию в мире. Собравшиеся в экстренном порядке члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций выразили единодушное мнение о том, что ракетный запуск заслуживает осуждения. При этом действия Пхеньяна квалифицированы серьезным нарушением резолюций СБ ООН, которые запрещают Пхеньяну любую деятельность, связанную с ядерными технологиями, а также с разработкой баллистических ракет.
В принятом СБ заявлении для прессы говорится: проведенный запуск, «как и любые другие запуски с использованием баллистических технологий, даже если они классифицируются как запуск спутника или запуск космического корабля», способствует развитию технологий ядерного оружия. Вскоре после появления новостей о запуске ракеты Южная Корея объявила, что начнет переговоры с США о размещении на своей территории новейшей американской системы ПРО, чтобы укрепить оборону страны в условиях возросшей угрозы со стороны КНДР.
Неиссякаемый поток
В 2016 году Европа ожидает прибытия еще одного миллиона беженцев, прогнозирует Международная организация по миграции (МОМ).
По данным МОМ, в 2015 году по Средиземному морю до Европы добрались 1 млн 4 тыс. 356 мигрантов. Остановить этот огромный поток беженцев может только кардинальное изменение ситуации в Сирии.
«Если завтра в Сирии вдруг прекратятся боевые действия и миллионы людей захотят вернуться на родину, заново отстроить свои дома и восстановить хозяйство, то, действительно, могут произойти очень быстрые перемены», – заявил в интервью ТАСС официальный представитель МОМ Джоэл Миллман. Из прибывших за последнее время на европейский континент мигрантов 91% составляют беженцы из трех стран – Сирии, Афганистана и Ирака.
Рекордные убытки
Японский концерн по производству электроники Toshiba по итогам нынешнего финансового года ожидает рекордного убытка в размере 6 млрд долларов. Как сообщает Би-би-си, в конце прошлого года данный показатель оценивался в 4,6 млрд долларов.
В 2015 году Toshiba объявила о реформировании, которое предполагает сокращение около 10 тыс. человек и продажу части бизнеса. В настоящий момент фирма испытывает жесткую рыночную конкуренцию со стороны других компаний – производителей бытовой электроники.
Кроме того, в январе японские регуляторы оштрафовали компанию на 60 млн долларов за искусственное завышение прибыли, полученной за последние семь лет.
На распутье
Главы центральных банков ФРГ и Франции Йенс Вайдман и Виллерой де Гало потребовали реформирования еврозоны. В совместном заявлении, опубликованном в понедельник, 8 февраля, изданием Süddeutsche Zeitung, они выступили за то, чтобы страны – члены ЕС в значительной степени передали свои права и полномочия на общеевропейский уровень.
«Еще большая интеграция – напрашивающийся метод для восстановления доверия внутри европейского пространства», – заявили банкиры. По их мнению, в свете ухудшения общего финансового положения и экономического дисбаланса Европа «однозначно» находится на распутье. Для преодоления кризисной ситуации требуется создание общего министерства финансов, эффективной и менее «раздробленной» общеевропейской администрации, а также мощного политического органа, который принимал бы политические решения.
«Эти новые учреждения могли бы заботиться о восстановлении равновесия между ответственностью и контролем», – пишут главы центробанков.
Отдых – период трат
Граждане Китая летом смогут отдыхать по два с половиной дня в неделю вместо принятых двух дней, отмечается в сообщении государственного управления по делам туризма КНР, на которое ссылается РИА «Новости».
Идея введения более продолжительных выходных была одобрена Госсоветом КНР в августе 2015 года. Цель новшества – увеличение потребления и рост туризма среди населения для стимулирования экономики. Сообщается, что план уже принят в некоторых провинциях, включая Хэбэй, Цзянси, а также в некоторых городах Китая, например, Чунцине.
Рабочая неделя будет заканчиваться в обед в пятницу. При этом 40-часовая рабочая неделя сохранится: в дальнейшем сотрудники вместе с компаниями должны решить, когда будет возможным доработать недостающее рабочее время.
Как заявил заместитель генерального секретаря госуправления по делам туризма Китая Лю Сыминь, более продолжительные выходные могут удовлетворить спрос граждан на краткосрочные поездки, однако отметил, что план ограничен в масштабах, так как является предложением, а не законом.