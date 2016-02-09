​Осудили действия Пхеньяна

Запуск баллистической ракеты вызвал негативную реакцию в мире. Собравшиеся в экстренном порядке члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций выразили единодушное мнение о том, что ракетный запуск заслуживает осуждения. При этом действия Пхеньяна квалифицированы серьезным нарушением резолюций СБ ООН, которые запрещают Пхеньяну любую деятельность, связанную с ядерными технологиями, а также с разработкой баллистических ракет.

В принятом СБ заявлении для прессы говорится: проведенный запуск, «как и любые другие запуски с использованием баллистических технологий, даже если они классифицируются как запуск спутника или запуск космического корабля», способствует развитию технологий ядерного оружия. Вскоре после появления новостей о запуске ракеты Южная Корея объявила, что начнет переговоры с США о размещении на своей территории новейшей американской системы ПРО, чтобы укрепить оборону страны в условиях возросшей угрозы со стороны КНДР.

Неиссякаемый поток

В 2016 году Европа ожидает прибытия еще одного миллиона беженцев, прогнозирует Международная организация по миграции (МОМ).

По данным МОМ, в 2015 году по Средиземному морю до Европы добрались 1 млн 4 тыс. 356 мигрантов. Остановить этот огромный поток беженцев может только кардинальное изменение ситуации в Сирии.

«Если завтра в Сирии вдруг прекратятся боевые действия и миллионы людей захотят вернуться на родину, заново отстроить свои дома и восстановить хозяйство, то, действительно, могут произойти очень быстрые перемены», – заявил в интервью ТАСС официальный представитель МОМ Джоэл Миллман. Из прибывших за последнее время на европейский континент мигрантов 91% составляют беженцы из трех стран – Сирии, Афганистана и Ирака.

Рекордные убытки

Японский концерн по производству электроники Toshiba по итогам нынешнего финансового года ожидает рекордного убытка в размере 6 млрд долларов. Как сообщает Би-би-си, в конце прошлого года данный показатель оценивался в 4,6 млрд долларов.

В 2015 году Toshiba объявила о реформировании, которое предполагает сокращение около 10 тыс. человек и продажу части бизнеса. В настоящий момент фирма испытывает жесткую рыночную конкуренцию со стороны других компаний – производителей бытовой электроники.

Кроме того, в январе японские регуляторы оштрафовали компанию на 60 млн долларов за искусственное завышение прибыли, полученной за последние семь лет.

На распутье

Главы центральных банков ФРГ и Франции Йенс Вайд­ман и Виллерой де Гало потребовали реформирования еврозоны. В совместном заявлении, опубликованном в понедельник, 8 февраля, изданием Süddeutsche Zeitung, они выступили за то, чтобы страны – члены ЕС в значительной степени передали свои права и полномочия на общеевропейский уровень.

«Еще большая интеграция – напрашивающийся метод для восстановления доверия внутри европейского пространства», – заявили банкиры. По их мнению, в свете ухудшения общего финансового положения и экономического дисбаланса Европа «однозначно» находится на распутье. Для преодоления кризисной ситуации требуется создание общего министерства финансов, эффективной и менее «раздробленной» общеевропейской администрации, а также мощного политического органа, который принимал бы политические решения.

«Эти новые учреждения могли бы заботиться о восстановлении равновесия между ответственностью и контролем», – пишут главы центробанков.

Отдых – период трат

Граждане Китая летом смогут отдыхать по два с половиной дня в неделю вместо принятых двух дней, отмечается в сообщении государственного управления по делам туризма КНР, на которое ссылается РИА «Новости».

Идея введения более продолжительных выходных была одобрена Госсоветом КНР в августе 2015 года. Цель новшества – увеличение потребления и рост туризма среди населения для стимулирования экономики. Сообщается, что план уже принят в некоторых провинциях, включая Хэбэй, Цзянси, а также в некоторых городах Китая, например, Чунцине.

Рабочая неделя будет заканчиваться в обед в пятницу. При этом 40-часовая рабочая неделя сохранится: в дальнейшем сотрудники вместе с компаниями должны решить, когда будет возможным доработать недостающее рабочее время.

Как заявил заместитель генерального секретаря гос­управления по делам туризма Китая Лю Сыминь, более продолжительные выходные могут удовлетворить спрос граждан на краткосрочные поездки, однако отметил, что план ограничен в масштабах, так как является предложением, а не законом.