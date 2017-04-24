​Осудили террориста

42-летний Руслан Хамзулинов был задержан на территории Украины в октябре прошлого года. По данным группы взаимодействия со СМИ областного штаба по борьбе с терроризмом, осужденный причастен к вербовке и переправке граждан РК в лагеря международных террористичес­ких организаций на территории Сирии. По заданию зарубежного руководства террористической ячейки так называемого ИГИЛ (организация запрещена в Казахстане) в Турции он выехал в Украину для проведения подготовки к совершению терактов в России и Казахстане.

По решению суда задержанного признали виновным в совершении преступлений по целому ряду статей. Среди них – возбуж­дение религиозной розни, участие в деятельности террористической группы, финансирование террористической деятельности, вербовка с целью организации террористической деятельности и организация незаконной миграции.