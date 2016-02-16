В открытом уроке участвовали как начинающие ее ученики, так и лауреаты международных конкурсов, победители различных телешоу. Возраст выступающих – от 6 до 40 лет. Многие и не мечтали о такой удаче, но, как говорят они сами, сегодня в стране созданы все возможности, чтобы освоить любую профессию и осуществить любую мечту. Например, запеть в 40 лет! Звучали популярные казахские, английские и русские песни, разученные при поддержке профессиональных педагогов.

За время существования школа Дианы Шараповой приобрела большую популярность и зарекомендовала себя как одна из профессиональных, востребованных вокальных школ в Казахстане. Ее отличительная черта – сильный преподавательский состав: это известные концертирующие артисты, которых Диана лично отобрала, приняла в команду, предоставила свою авторскую систему обучения. На всех этапах подготовки учащиеся оттачивают свое мастерство, в том числе перед публикой. Школа работает по европейской методике, в соответствии с которой ученики вначале поют, а уже потом переходят к теории.

После выступления «школяров» состоялась пресс-конференция Диа­ны, на которой она презентовала программу обу­чения сольфеджио, игре на домбре и фортепиано. Эстрадная певица также вручила каждому участнику проекта дипломы и памятные подарки.