Осуществленная мечта

55-й сезон Северо-Казахстанской археологической экспедиции ознаменовался новыми открытиями на раскопках самой северной стоянки саков – городища Ак-Ирий.

Более полувека уникальные памятники северного региона открываются и изучаются в рамках научно-исследовательской деятельности Национальной академии наук РК. Этим летом раскопки памятника Ак-Ирий продолжились возле села Долматово Кызылжарского района. Руководит археологической экспедицией профессор Kozybayev University Анатолий Плешаков. Юбилейный археологический сезон совпал с 70-летним юбилеем ученого. В этой связи на открытой площадке археологи­ческого памятника Ак-Ирий в селе Долматово состоялся выездной научно-практический семинар.

Для участников семинара были показаны раскоп летнего сезона 2022 года и реконструированные мастерские эпохи раннего железного века. Также прошли выставки находок Северо-Казахстанской археологической экспедиции, керамики и украшений бронзового и железного веков. Состоялись мастер-классы «Кройка и пошив одежды», «Измельчение зерна».

– «Ак-Ирий» в переводе с иранского означает «Белый рай», – поясняет Анатолий Плешаков. – Это самое северное городище древних саков. Оно было очень грамотно построено. С трех сторон его защищали обрывы, а с четвертой – ров, земляной вал и частокол. Это была, наверное, неприступная крепость.

Ак-Ирий был открыт в 1968 году в ходе археологической разведки с участием Анатолия Плешакова. Но раскопки городища начались только в 2004-м. Историки предполагают, что две с половиной тысячи лет назад люди здесь занимались плавкой металла. Остатки больших печей археологи нашли и в этот полевой сезон.

В связи с 70-летием и за большие достижения в науке профессору Анатолию Плешакову от имени министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека был вручен орден «Еңбек ардагері». Во время церемонии награждения отмечалось, что Анатолий Андрее­вич Плешаков руководит экспедицией более 40 лет, плодотворно занимается наукой и опубликовал около 200 научных работ.

– У многих детей есть мечта – найти клад или открыть что-то интересное, – делится сокровенными мыслями археолог, почетный профессор Kozybayev University Анатолий Плешаков. – Я эту мечту осуществил. На протяжении всей своей жизни я работаю в экспедициях и делаю различные открытия.

Более чем за полувековую историю Северо-Казахстанской ар­хеологической экспедиции были открыты и изучены такие уникальные памятники северного региона, как Ботай, Байкара, Баганаты, Ак-Ирий, Кызыл-Оба и многие другие. Благодаря этим открытиям заложены основы формирования археологической школы в регионе. За это время подготовлены сотни квалифицированных историков. С непосредственным участием Анатолия Плешакова найдено более полумиллиона артефактов.

С особой теплотой Анатолий Андреевич вспоминает свою первую экспедицию, когда осенью 1968 года, будучи студентом второго курса, он участвовал в раскопках городища Ак-Ирий. С этого все и началось. Именно тогда Анатолий Плешаков твердо решил стать археологом.

– Обычно археологов спрашивают про золото, нашли или нет? – с улыбкой говорит профессор. – Но истинных ученых интересует не золото, нас больше завораживают произведения искусства, украшения. Моя самая первая находка – это осколки керамического сосуда бронзового века.

Из Ак-Ирия Анатолий Плешаков и его студенты всегда привозят новые артефакты. Не стал исключением и минувший сезон.

– Нашли новую конструкцию, а вот что там ниже, мы еще не смотрели, – говорит Анатолий Андреевич. – Увы, не хватило времени разобраться.

В 2023 году Ак-Ирий планируется музеефицировать, что позволит проводить там интерес­ные экскурсии, рассказывать в одном месте одновременно про каменный, бронзовый, ранний железный и средние века.

– Наша основная цель – помочь подрастающему поколению получить полные и глубокие сведения о своей родине – Северном Казах­стане, – отметил ректор Kozybayev University Ерлан Шуланов. – Одна из важных задач в этом направлении – открытие на базе университета двух филиалов – Института истории и этнологии имени Шокана Уалиханова и Института археологии имени Алкея Маргулана. Буквально через месяц мы откроем новый корпус, и в его сос­таве будет работать лаборатория, которая даст толчок к изучению наших археологических объектов. Мы запланировали приобретение лаборатории цифровых археологических, антропологических и этнографических исследований на сумму более 200 миллионов тенге. Надеемся, что все эти меры, а также открытие докторантуры по археологии позволят укрепить наш научный потенциал.