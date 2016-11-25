​Осуществляя мечты

Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Под знаком 25-летия независимости состоялось расширенное заседание республиканского методического совета директоров домов дружбы Ассамблеи народа Казахстана. В зале собраний Дома дружбы Карагандинской области представители секретариа­та АНК, руководители региональных КГУ «Қоғамдық келісім» – домов дружбы, члены АНК, этнокультурных объединений, преподаватели этнопросветительских комплексов начали работу с проведения «круглого стола», главной темой которого определили пути совершенствования деятельности домов дружбы.

Модератором заседания выступил заместитель заведующего секретариатом АНК Администрации Президента РК Леонид Прокопенко. В приветственном слове он остановился на роли Первого Президента в создании нового Казахстана, который за 25 лет прошел путь, равный столетию. Реализация Плана нации «100 конкретных шагов» позволит достичь великой казахстанской мечты, укрепить единство народа и войти в число 30 самых развитых стран. Новые поколения, родившиеся в годы независимости, не представляют, как можно жить по-другому: за 21 год деятельности АНК в стране не случилось ни одного конфликта. Опыт ассамблеи в мире ценится и считается эталоном единства и согласия.

На заседании рассмотрена концепция развития домов дружбы АНК. На примере Восточно-Казахстанской и Кызылординской облас­тей участники обсудили проб­лемные аспекты организации деятельности КГУ «Қоғамдық келісім» на областном и районном уровнях. Также они говорили о формировании казахстанской идентичности и общенационального единства и делились опытом работы этнокультурных объединений (ЭКО). Обсуждалось и развитие новых направлений деятельности АНК: благотворительности, медиации, общественного контроля.

Интересным получился обмен мнениями. Как отметил модератор, в первые годы независимости АНК состояла из 40 ЭКО. Сегодня их уже около 2 000. И Ассамблея народа Казахстана не просто общественная организация – она сегодня сложный многофункциональный организм, который требует менеджмента высочайшего уровня. Поэтому к работе в «Қоғамдық келісім» следует привлекать высококвалифицированных специалистов.

В программу расширенного заседания также вошли секционные дискуссии и семинары-тренинги. 

