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​Осуществляя мечты
Ольга БЕРЕЖНОВА

На площади 600 кв. м с детьми занимаются профессиональные преподаватели казахского, русского и анг­лийского языков, есть педагоги с хореографическим и музыкальным образованием. Уделяется внимание и физическому здоровью воспитанников, ежедневный медицинский осмотр обязателен для всех. Здесь три группы, в каждой по 75 детей.

– Я давно хотела открыть собственный детский сад, в котором детям было бы интересно и учиться, и играть. От знакомых узнала, что могу осуществить свою мечту, если государство окажет мне помощь через фонд «Даму», – рассказывает Асемгуль Коданова. – Помимо консультации я прошла обучающие семинары по ведению успешного бизнеса. Менеджеры помогли собрать необходимые документы, составить бизнес-план. С ним я обратилась в банк. Для получения кредита у меня не хватало залога, и фонд «Даму» помог и здесь – выступил гарантом оставшейся суммы, а затем и субсидировал процентную ставку. Вместо 14% годовых я плачу только семь.

Главное преимущество нового дошкольного учреждения – низкая ежемесячная плата – всего 15 тыс. тенге. Став участником программы «Балапан», Асемгуль получает помощь от государства в виде доплаты за каждого ребенка старше трех лет. Еще один плюс Happy Garden – в младшую группу принимают полуторагодовалых детей.

– Моей дочери полтора года, и это не первый частный садик, в который мы ходили, – говорит жительница Актау Анастасия Захарова. – Но первый, куда моя дочь идет с удовольствием. Очень нравится коллектив, где забота о детях – главное. По своему ребенку вижу, как она сюда стремится. Да и цены здесь доступные. Мы платим всего 35 тысяч тенге за младшую группу, тогда как в других садах оплата составляет 50–60 тысяч.

В детском саду работают 22 человека. В ближайших планах Асемгуль – расширить свой бизнес и увеличить количество воспитанников. 

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