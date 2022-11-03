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Общество

Осужден водитель автобуса за изнасилование девочки на конечной остановке в Астане

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор в отношении водителя маршрутного автобуса по факту изнасилования несовершеннолетней, сообщает Kazpravda.kz.

"А., являясь водителем Автопарка № 1, в салоне автобуса, с использованием беспомощного состояния изнасиловал несовершеннолетнюю К. Вина А. доказана: стабильными показаниями несовершеннолетней потерпевшей К. в ходе досудебного производства, депонированием показаний, показаниями в суде; заключением экспертов психиатров-психологов, свидетельствующим о том,  что потерпевшая не склонна ко лжи и фантазированию; показаниями законного представителя К.; заключением экспертиз, перепиской в мобильном телефоне со свидетелем, показаниями свидетелей", - проинформировали в пресс-службе суда.

В ходе судебного заседания прокурор просил признать водителя автобуса виновным и назначить ему по пункту 1 части 3-1 статьи 120 УК наказание в виде 17 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание А., суд не усмотрел.

"Приговором суда А. осужден по пункту 1 части 3-1  статьи 120 УК к максимальной мере наказания по данной статье - 17 годам лишения свободы с пожизненным лишением права лишением права заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Напомним, 24 мая этого года полиция Астаны завела уголовное дело об изнасиловании 16-летней девочки с диагнозом ДЦП 55-летним водителем автобуса.

По словам брата пострадавшей, его сестренка возвращалась из колледжа на автобусе, водитель попросил её остаться, чтобы "покатать её и показать город". Затем он отвёз на конечную остановку, где совершил свой преступный умысел.

Подозреваемого нашли, но отпустили под подписку о невыезде.

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