​Осужден за вымогательство

Дело в том, что Рамиль срочно нуждается в средствах для лечения малолетнего сына 2014 года рождения, страдающего множественными пороками развития центральной нервной системы. В поисках денег он решил пойти на преступление и выбрал в качестве кандидатуры для вымогательства гражданку Ж.

На бумажном листе Рамиль изложил свои требования по уплате ему 5 млн тенге. При этом пригрозил в случае отказа уничтожить машину женщины и расправиться с ее 17-летним внуком. Бумагу прикрепил под стеклоочиститель автомобиля.

Женщина, обнаружив записку, сразу же обратилась в органы внутренних дел. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при «передаче части денег» Рамиль был задержан с поличным сотрудниками полиции.