Осужден замруководителя департамента юстиции Нур-Султана

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К 9 годам лишения свободы осужден заместитель руководителя столичного департамента юстиции, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба АДГСПК РК, приговором Есилького районного суда г.Нур-Султан замруководителя столичного департамента юстиции Рамазанов Р. признан виновным и осужден к 9 годам лишения свободы за покушение на получение взятки в 22 млн тенге за снятие ареста со счетов ТОО "Астана қалалық жарық".
Решением суда также осуждены его соучастники – руководитель управления по обеспечению исполнительного производства столичного департамента юстиции Даулетбаев Е. и старший судебный исполнитель – руководитель Алматинского территориального отдела департамента юстиции столицы Манапова Г. – к 9 и 5 годам лишения свободы соответственно.
Кроме того, ранее, на основании внесенного Национальным бюро по противодействию коррупции представления, в рамках статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса РК, приказом ответственного секретаря Министерства юстиции освобожден от занимаемой должности руководитель департамента юстиции Абилов М.