Осужденные в Иране казахстанцы получат поддержку государства Политика 453 Азамат Сыздыкбаев

Фото с сайта solvex.by





"Соглашение между нашей страной и исламской республикой Иран о передаче осужденных было заключено в апреле текущего года в рамках официального визита Главы государства в эту страну. Иран стал первой из стран Персидского залива, с которой мы заключили полный пакет договоров в уголовно-правовой сфере. В 1999 году был подписан договор о правовой помощи, в 2012 году - договор о выдаче.

Иран - это важный стратегический партнер Казахстана с крупнейшей в регионе экономикой, развитой промышленностью и населением в 80 млн человек. Иран закупает у нас пшеницу и другие продукты питания, а мы заинтересованы в их технологиях. После снятия с Ирана Железного занавеса, ряд наших компаний стал активно работать с этой ст раной. С развитием отношений между двумя странами все больше наших граждан стало выезжать в Иран для предпринимательской деятельности и туризма. Только в этом году Иран посетили 320 казахстанцев, а сюда приехало 2246 иранцев.



В Иране действуют законы шариата с большими сроками наказания, а по количеству смертных казней Иран уступает лишь Китаю. В настоящее время в Иране отсутствуют осужденные казахстанцы, однако нельзя гарантировать, что так будет и далее. Поэтому, наше государство должно иметь правовые механизмы для защиты наших соотечественников за рубежом.





Согласно договору процесс передачи осужденных между нашими странами будет происходить следующим образом: если в Иране наш гражданин согласно местным законам получил срок в 7 лет за хулиганство, он должен обратиться к нам с ходатайством через наши консульские учреждения о переводе в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания. если никаких правовых препятствий нет, то Генеральный прокурор РК вносит в районный суд по месту регистрации этого осужденного представление с просьбой привести приговор иранского суда в соответствии с казахстанским законодательством. решение суда в качестве гарантии исполнения приговора направляется в Иран, и если иранская сторона посчитает, что наказание соответствует содеянному, то осужденный будет депортирован в Казахстан. Если же нет - иранская сторона вправе отказать... Аналогичный порядок действий будет происходить и в отношении граждан Ирана, осужденных в Казахстане. В передаче осужденных может быть отказано в двух случаях - если это нанесет вред суверенитету общественного порядка, противоречит законодательству и интересам обоих сторон, либо в случае истечения сроков давности.



Данное соглашение направлено на усиление правовой защиты казахстанских граждан, поскольку находясь в заключении, наши соотечественники зачастую не имеют возможности связаться со своими родственниками и близкими. Перелет, получение визы и проживание - это значительные финансовые затраты, которые для некоторых наших граждан совершенно неподъемны. Соглашение полностью соответствует интересам наших людей и принципам гуманизма, направленных на оказание правовой помощи нашим гражданам, которые оказались в местах лишения свободы в этом государстве. Аналогичное соглашение мы уже подписали с 11 странами, краткосрочные соглашения мы готовы подписать еще с 6 странами. "