Осужденные в Иране казахстанцы получат поддержку государства

Политика
453
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта solvex.by


"Соглашение между нашей страной и исламской республикой Иран о передаче осужденных было заключено в апреле текущего года в рамках официального визита Главы государства в эту страну. Иран стал первой из стран Персидского залива, с которой мы заключили полный пакет договоров в уголовно-правовой сфере. В 1999 году был подписан договор о правовой помощи, в 2012 году - договор о выдаче.  
Иран - это важный стратегический партнер Казахстана с крупнейшей в регионе экономикой, развитой промышленностью и населением в 80 млн человек. Иран закупает у нас пшеницу и другие продукты питания, а мы заинтересованы в их технологиях. После снятия с Ирана Железного занавеса, ряд наших компаний стал активно работать с этой ст раной. С развитием отношений между двумя странами все больше наших граждан стало выезжать в Иран для предпринимательской деятельности и туризма. Только в этом году Иран посетили 320 казахстанцев, а сюда приехало 2246 иранцев. 

В Иране действуют законы шариата с большими сроками наказания, а по количеству смертных казней Иран уступает лишь Китаю. В настоящее время в Иране отсутствуют осужденные казахстанцы, однако нельзя гарантировать, что так будет и далее. Поэтому, наше государство должно иметь правовые механизмы для защиты наших соотечественников за рубежом.


Согласно договору процесс передачи осужденных между нашими странами будет происходить следующим образом: если в Иране наш гражданин согласно местным законам получил срок в 7 лет за хулиганство, он должен обратиться к нам с ходатайством через наши консульские учреждения о переводе в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания. если никаких правовых препятствий нет, то Генеральный прокурор РК вносит в районный суд по месту регистрации этого осужденного представление с просьбой привести приговор иранского суда в соответствии с казахстанским законодательством. решение суда в качестве гарантии исполнения приговора направляется в Иран, и если иранская сторона посчитает, что наказание соответствует содеянному, то осужденный будет депортирован в Казахстан. Если же нет - иранская сторона вправе отказать... Аналогичный порядок действий будет происходить и в отношении граждан Ирана, осужденных в Казахстане. В передаче осужденных может быть отказано в двух случаях - если это нанесет вред суверенитету общественного порядка, противоречит законодательству и интересам обоих сторон, либо в случае истечения сроков давности. 

Данное соглашение направлено на усиление правовой защиты казахстанских граждан, поскольку находясь в заключении, наши соотечественники зачастую не имеют возможности связаться со своими родственниками и близкими. Перелет, получение визы и проживание - это значительные финансовые затраты, которые для некоторых наших граждан совершенно неподъемны. Соглашение полностью соответствует интересам наших людей и принципам гуманизма, направленных на оказание правовой помощи нашим гражданам, которые оказались в местах лишения свободы в этом государстве. Аналогичное соглашение мы уже подписали с 11 странами, краткосрочные соглашения мы готовы подписать еще с 6 странами. "

Популярное

Все
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ключевой ориентир – человекоцентричность
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Добро без громких лозунгов и камер
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане

Читайте также

Европейский вектор
Переговоры об упрощенном визовом режиме с ЕС
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общи…
Казахстан и ЕС открыли переговоры по соглашению об упрощённ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]