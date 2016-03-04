Происшествия
Осужденные в КНР за наркоконтрабанду казахстанцы прибыли отбывать срок домой
Талгат Исенов
Четверо граждан Казахстана, приговоренных ранее китайскими судами за контрабанду наркотиков и убийство к различным срокам наказания, этапированы из Урумчи в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры нашей страны.

"Решения об их передаче Казахстану компетентными органами китайской стороны приняты в реализацию Договора между РК и КНР о передаче осужденных лиц от 22 февраля 2011 года (ратифицирован соответствующим законом РК 20 ноября 2013 года, в КНР – 1 июля 2015 года), на основании ходатайств об этом самих осужденных", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в качестве гарантий исполнения приговоров китайских судов в отношении переданных лиц в компетентные органы КНР направлены соответствующие постановления казахстанских судов.

Переданные лица будут отбывать оставшиеся сроки наказания в исправительных учреждениях Казахстана.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 сентября
Казахстан и Кыргызстан договорились упростить торговые процедуры
В Антикоре прокомментировали высказывания Бакытгуль Хаменовой о необоснованном преследовании
Токаев посмертно наградил погибшего в Абайской области пожарного
Казахстан ведет переговоры по релокации с 51 иностранной компанией
Потушен крупный лесной пожар в Аулиекольском районе
Перезагрузки политики охраны материнства и детства ждут в Казахстане
Семья погибшего в Абайской области пожарного получит квартиру
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Ахмет Байтурсынов: ради будущего страны и народа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 сентября
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
Два человека погибли в результате пожара в оружейном магазине в Костанае
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Площадь пожара в Костанайской области превысила 43 тысячи га
10 человек пострадали при крупном лесном пожаре в Костанайской области
Пожары в Костанайской области: Президент намерен посетить оперативный штаб
Миннауки прокомментировало информацию о "бездомных" студентах в Алматы
В МЧС сообщили об одном погибшем при пожаре в Костанайской области
Уроков математики, физики, химии и биологии станет больше в школах Казахстана
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го

Читайте также

Происшествия
Потушен крупный лесной пожар в Аулиекольском районе
Происшествия
Душил, пинал, избивал: истязавшего собаку мужчину задержали…
Происшествия , Крупные ДТП
Автомобиль вспыхнул при ДТП в Шу: 21-летняя девушка сгорела…
Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Пожары в Костанайской области: сколько пострадавших находят…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]