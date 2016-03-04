Осужденные в КНР за наркоконтрабанду казахстанцы прибыли отбывать срок домой
Талгат Исенов
Четверо граждан Казахстана, приговоренных ранее китайскими судами за контрабанду наркотиков и убийство к различным срокам наказания, этапированы из Урумчи в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры нашей страны.
"Решения об их передаче Казахстану компетентными органами китайской стороны приняты в реализацию Договора между РК и КНР о передаче осужденных лиц от 22 февраля 2011 года (ратифицирован соответствующим законом РК 20 ноября 2013 года, в КНР – 1 июля 2015 года), на основании ходатайств об этом самих осужденных", – говорится в сообщении.
Сообщается, что в качестве гарантий исполнения приговоров китайских судов в отношении переданных лиц в компетентные органы КНР направлены соответствующие постановления казахстанских судов.
Переданные лица будут отбывать оставшиеся сроки наказания в исправительных учреждениях Казахстана.