Осужденные в ВКО осваивают рабочие профессии

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Они задействованы в производстве строительных материалов, мебели, изделий из дерева и металлоконструкций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура  ВКО продолжает работу по контролю за исполнением приговоров и обеспечением прав осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Особое внимание уделяется модернизации исправительных учреждений и трудовой занятости в исправительных учреждениях, сообщает Kazpravda.kz 

В текущем году в учреждения УИС привлекли девять новых предпринимателей, которые организовали производственные участки и создали дополнительные рабочие места. Согласно принятым координирующим мерам из двух тысяч трудоспособных осужденных к труду было привлечено 1 475 человек или 77%, уровень трудозанятости увеличен на 19 процентных пунктов.

«Осужденные задействованы в производстве строительных материалов, мебели, изделий из дерева и металлоконструкций. В целях расширения рынка сбыта произведенная в учреждениях УИС продукция реализуется как в розницу, так и оптом через строительные магазины областного центра. Завершено строительство утепленных ангаров в учреждениях №16 и №17 и передано на баланс ДУИС по ВКО», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что работа по улучшению условий содержания и модернизации системы исполнения наказаний будет продолжена.  

#прокуратура #ВКО #осужденные #профессии

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