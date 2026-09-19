Осужденные в ВКО осваивают рабочие профессии

Они задействованы в производстве строительных материалов, мебели, изделий из дерева и металлоконструкций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура ВКО продолжает работу по контролю за исполнением приговоров и обеспечением прав осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Особое внимание уделяется модернизации исправительных учреждений и трудовой занятости в исправительных учреждениях, сообщает Kazpravda.kz

В текущем году в учреждения УИС привлекли девять новых предпринимателей, которые организовали производственные участки и создали дополнительные рабочие места. Согласно принятым координирующим мерам из двух тысяч трудоспособных осужденных к труду было привлечено 1 475 человек или 77%, уровень трудозанятости увеличен на 19 процентных пунктов.

«Осужденные задействованы в производстве строительных материалов, мебели, изделий из дерева и металлоконструкций. В целях расширения рынка сбыта произведенная в учреждениях УИС продукция реализуется как в розницу, так и оптом через строительные магазины областного центра. Завершено строительство утепленных ангаров в учреждениях №16 и №17 и передано на баланс ДУИС по ВКО», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что работа по улучшению условий содержания и модернизации системы исполнения наказаний будет продолжена.