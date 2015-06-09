Осужденным предоставили вакансии Свежий выпуск 656 Юрий ЛИ, Кызылорда

Производственный комп­лекс построен совместными усилиями ТОО «Сыр Суы и К» и АО «НК «СПК «Байконур».

По данным регионального департамента уголовно-исполнительной системы, проект строительства кирпичного завода реализован в рамках протокольного поручения консультативно-совещательного органа при областном акимате, который занимается вопросами трудоустройства и социальной адаптации отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Завод производственной мощностью 3,5 млн кирпичей в год обеспечил работой 21 осужденного. Каждый из них теперь имеет возможность погашать ущерб, нанесенный при совершении преступлений.

Руководство ТОО «Кирпичный завод Байсер» уверено в успехе начатого дела и рассчитывает в скором времени более чем вдвое расширить производство и увеличить количество вакансий в ЗК 169/;4. Эти планы подкрепляет существенный ежегодный рост объемов строительных работ в регионе. Например, только в рамках реализации программы «Доступное жилье-2020» в текущем году по сравнению с минувшим в Приаралье возводится в 3 раза больше жилых домов. Строятся и новые промышленные предприятия. А это гарантирует высокий спрос на строительные материалы, в том числе и на керамический кирпич, который сегодня в значительных объемах завозится из других регионов.



