Иллюстративное фото: Kazpravda.kz
Общество
Осужденный избил сотрудника колонии в Карагандинской области

За удар сотрудника колонии в Карагандинской области осужденному добавили к сроку еще четыре года ареста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

8 июля состоялся суд над 32-летним осужденным за нанесение телесных повреждений сотруднику учреждения.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года в учреждении АК-159/25 ДУИС по Карагандинской области. Осужденный, находясь в одной из камер дисциплинарного изолятора, нанес удар сотруднику учреждения, в результате чего у него образовалась гематома.

По данному факту было заведено уголовное дело и передано в суд. Приговором суда за нанесение телесных повреждений сотруднику учреждения при исполнении служебных обязанностей осужденного приговорили к четырем годам лишения свободы.

До инцидента мужчине оставался год до освобождения. Путем сложения неотбытой части осужденный проведет пять лет в учреждении чрезвычайной безопасности.
 

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