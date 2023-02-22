Осужденный совершил побег из колонии в ВКО

Сбежавшего осужденного задержали в течение часа в Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
22 февраля из учреждения №16 Департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО совершил побег осужденный. Мужчина был лишен свободы за разбой (часть 2 статьи 192 УК РК).
«Незамедлительно начаты оперативно-розыскные мероприятия. В течение часа сбежавшего задержали.
В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК, подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению.
В настоящий момент управление полиции города Усть-Каменогорска начало досудебное расследование по уголовной статье «Побег из мест лишения свободы». Департамент УИС по ВКО начал служебную проверку», – говорится в сообщении.