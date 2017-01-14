Осужденный в ЮКО отказался от амнистии

Общество
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Фото с сайта daddyslittlemiracle.com
В Южно-Казахстанской области в учреждении ИЧ 167/11 один из осужденных удивил всех, отказавшись от амнистии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Однако, как пояснили в прокуратуре, ничего исключительного в этом факте нет. Осужденный ранее уже обратился с ходатайством о том, чтобы лишение свободы ему заменили на более мягкую меру наказания – в виде ограничения свободы. Ходатайство осужденного сейчас на стадии решения, скорее всего, оно будет удовлетворено в ближайшее время. Поэтому он и оказался не заинтересован, чтобы его дело рассматривалось по амнистии.

"Один осужденный отказался от амнистии. Но все равно материалы в отношении него будут направлены в суд. Это прерогатива суда. В суде он может прийти и заявить об отказе. И это уже на усмотрение суда – он может удовлетворить его ходатайство, либо, по желанию осужденного, суд может отказать в амнистии в связи с доводами осужденного", – сказал прокурор управления прокуратуры ЮКО Ермек Айтимов.

По сообщению прокуроров, из остальных осужденных, попадающих под амнистию, 20 человек реально выйдут на свободу. В отношении остальных будет применяться дифференцированный подход – сокращение срока лишения свободы либо другие смягчающие меры наказания. В случае если осужденный считает, что может рассчитывать на амнистию, то он имеет право подать в суд ходатайство. Любое учреждение в этом вопросе не может ему отказать.

Также под закон об амнистии попадают 1 258 осужденных, находящихся под пробационным контролем. Служба пробации направила в суды на рассмотрение материалы в отношении 552 осужденных. В настоящее время все они на стадии рассмотрения.

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