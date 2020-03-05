Осужденный за убийство кондитер испек торт в подарок онкобольным женщинам Семея

Фото пресс-службы Департамента Уголовно-исполнительной системы по ВКО
Оригинальным способом решил поздравить женщин, находящихся на лечении в оноклогическом диспансере, осужденный за убийство. Мужчина, технолог по образованию, испек в подарок торт, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента Уголовно-исполнительной системы по ВКО.
"Я работал управляющим в ресторане в Алматы, когда между мной и подчиненным возникла драка, в руках у нас были кухонные ножи. Для моего подчиненного потасовка закончилась летальным исходом. Мне дали 11 лет колонии максимальной безопасности, так я оказался здесь, каждую секунду прошу прощение у Аллаха за содеянное", - рассказывает Нурсултан.
Мужчина говорит, что в колонии ему очень помогает любимое дело. Здесь он готовит еду для заключенных.
"Здесь любят мои блюда, я этому рад. Иногда здесь для своих помощников я провожу мастер-классы по приготовлению вкусной еды. Вот сегодня мне захотелось сделать что-то необычное для общества, и я решил ко дню 8 марта приготовить и передать через администрацию учреждения торт для онкологически больных женщин", – говорит осужденный.
Нурсултан благодарен администрации учреждения за поддержку и, конечно, своим родным, которые стараются чаще его навещать.
"Мой отец работает шахтером, мама домохозяйка, вырастила и воспитала нас, троих сыновей. Мы с братьями между собой очень близки и дружны. Супруга и двое детей тоже меня поддерживают. Родные часто бывают у меня", - поделился Нурсултан.